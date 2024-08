Urteil: Explosion vor Kinderzimmer: 43-Jährige muss ins Gefängnis

1 Eine Frau wirft einen Böller auf den Balkon einer Wohnung, die Explosion schleudert eine Dreijährige aus dem Bett. Jetzt steht das Urteil fest. (Symbolbild) Foto: Holger Hollemann/dpa

Eine Frau wirft einen Böller auf einen Balkon - die Explosion schleudert eine Dreijährige aus ihrem Bett. Die 43-Jährige beteuert, sie habe niemanden verletzen wollen. Nun ist sie verurteilt worden.











Hannover - Nach der Explosion eines Sprengstoffböllers vor einem Kinderzimmerfenster in Langenhagen bei Hannover muss eine 43-Jährige für zwei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. "Es war eine schwierige Frage, da ein gerechtes Strafmaß zu finden", sagte Petra Simon, Richterin am Amtsgericht Hannover, in der Urteilsbegründung. "Wir nehmen Ihnen ab, dass Sie bereuen." Die Verurteilte habe die Tat eingestanden, habe außerdem ein Antiaggressionstraining absolviert und an sich gearbeitet, auf der anderen Seite sei die Familie, die in der Wohnung lebe, traumatisiert und in Therapie, der Sachschaden zudem immens.