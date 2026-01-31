Urteil: Ex-Schauspieler Chasing Horse wegen Missbrauchs schuldig

1 Nathan Chasing Horse wurde von einer Jury wegen Missbrauchs schuldig befunden. (Archivbild) Foto: Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal/AP/dpa

Las Vegas - Der ehemalige US-Schauspieler Nathan Chasing Horse ("Der mit dem Wolf tanzt") ist wegen Missbrauchsvorwürfen schuldig gesprochen worden. Geschworene in Las Vegas im Bundesstaat Nevada befanden den 49-Jährigen in den meisten der 21 Anklagepunkten für schuldig, darunter sexueller Missbrauch Minderjähriger. Das Strafmaß soll Mitte März verkündet werden.