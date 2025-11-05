Urteil am Landgericht Tübingen: 26-Jähriger nach schwerer Misshandlung zu mehreren Jahren Haft verurteilt

Weil er einen Diebstahl seiner Drogen und seines Geldes vermutete, soll ein 26-Jähriger einen Mann verschleppt, gefesselt und schwer verletzt haben. Nun erging ein Urteil.
Wegen Entführung, Erpressung und Misshandlung eines Mannes ist ein 26 Jahre alter geständiger Angeklagter zu 6 Jahren und 3 Monaten Gefängnis verurteilt worden. „Ich bereue die Tat zutiefst“, sagte der Angeklagte vor der Verkündung des Urteils am Landgericht Tübingen in Baden-Württemberg. Von seiner Kokainsucht wolle er mit Hilfe einer Therapie weg, sagte der Mann.