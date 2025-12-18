Das Landgericht Stuttgart hat die Unterbringung in der Psychiatrie angeordnet, da es den jungen Mann als gefährlich für die Allgemeinheit einstuft und weitere Straftaten erwartet.
Der Vorsitzende Richter Matthias Rummel leitete seine Urteilsbegründung an den jungen Mann auf der Anklagebank mit den Worten ein: „Das ist sicherlich nicht das Urteil, das Sie erhofft haben.“ Es sei jedoch die einzig mögliche Entscheidung, um die Grundlage zu schaffen, dass der 27-Jährige in seinem Wahn nicht noch einmal ähnlich gelagerte Straftaten begehe, um die es in diesem Prozess gegangen war.