Urteil am Amtsgericht Stuttgart: Türkischer Fernsehmoderator erschwindelt fast 300.000 Euro vom deutschen Staat

Ein türkischer Fernsehmoderator hat für den Sender Eurostar gearbeitet und parallel Hartz IV empfangen. Er hat den deutschen Staat um einen sechsstelligen Betrag erleichtert.
Adil P. genoss über lange Zeit Ansehen unter den in Deutschland lebenden Türken. Regelmäßig berichtete er von Deutschland aus für den türkischen Sender Eurostar. Er besuchte eine von Türken ausgerichtete Buchmesse in Frankfurt, einen Schönheitssalon in Esslingen oder er ging auf das Popkonzert der Sängerin Demet Akalın nach Dortmund und führte anschließend ein Interview mit ihr.