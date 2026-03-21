Ein 60-Jähriger muss für ein Jahr und drei Monate ins Gefängnis. Der Mann sei schuldig in 45 Fällen, so hat er in Bad Boll wiederholt gegen das Gewaltschutzgesetz verstoßen.
Am Ende der Verhandlung hat Richter Stenzel am Donnerstagnachmittag das Urteil gefällt: Der Angeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Das Amtsgericht hält ihn in insgesamt 45 Fällen für schuldig, darunter allein 18-mal der Beleidigung, 23-mal hat er gegen das Gewaltschutzgesetz verstoßen. Sich der Verleumdung schuldig gemacht hat der Mann auch noch. Die Liste der Taten, die dem 60-Jährigen vorgeworfen wurden, war lang, verhandelt wurden Sachverhalte, die zwischen 2022 und 2025 vorwiegend in Bad Boll vorgefallen waren. Die Freiheitsstrafe wurde nicht zur Bewährung ausgesetzt, der Angeklagte muss ins Gefängnis. Das hat der Richter auch mit der Schwere der Taten begründet.