Ursula Grötzinger-Wiehrer ausgezeichnet: Bürgermedaille für die Stifterin

Ursula Grötzinger-Wiehrer ist für ihre Bescheidenheit bekannt. Doch dieser Tage steht sie im Rampenlicht: Die Stadt Stuttgart hat ihr die Bürgermedaille verliehen – ihre höchste Auszeichnung. Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann würdigte das „außergewöhnliche soziale Engagement“ der Stuttgarter Stifterin, die sich zunächst gemeinsam mit ihrem 2016 gestorbenen Mann Heinz Grötzinger engagierte und es sich dann zur Aufgabe gemacht hatte, dieses Lebenswerk weiterzuführen. Sie engagiere sich „zum Wohle vieler Menschen, die Hilfe nötig haben, und zum Wohle unserer Stadt, die dadurch ein soziales Antlitz erhält“, sagte Fuhrmann am Montag im Stuttgarter Rathaus.

Die Grötzinger-Stiftung ist die größte Stiftung innerhalb der Caritas-Familie. Ihr Ziel ist, sozial schwachen oder benachteiligten Menschen ein Zuhause zu geben. Für den Stuttgarter Caritasverband wichtige Projekte wie den Seniorenwohnpark Mönchfeld, das Haus Ursula, in dem Menschen mit Behinderung begleitet wohnen, oder das Seniorenzentrum Haus Teresa hat sie ermöglicht. Auch das Projekt begleitete Elternschaft für Eltern mit Behinderung gäbe es ohne die Grötzinger-Stiftung nicht.

Auch Ernst Klett, Marcia Haydée und Fritz Kuhn erhielten Bürgermedaille

„Der Name Grötzinger steht wie kaum ein anderer im Caritasverband für Stuttgart dafür, was einzelne Menschen tun können, um unser aller Leben etwas besser zu machen“, sagte der Stuttgarter Caritas-Vorstand Raphael Graf von Deym in der Laudatio während des Festaktes. Für Ursula Grötzinger-Wiehrer ist die Verleihung „ein sehr bewegender Moment“, das gemeinsame Lebenswerk auf diese Art gewürdigt zu sehen, wie sie in ihrer Dankesrede sagte, nachdem sie sich im Goldenen Buch der Stadt eingetragen hatte. Sie dankte der Landeshauptstadt und insbesondere dem Stuttgarter Gemeinderat,der die Verleihung im vergangenen Juni beschlossen hatte: „Es ist für mich zuallererst die Ehrung der Leistung meines Mannes – er war ein erfolgreicher Architekt mit der Lebensaufgabe Schaffung von Wohnraum mit bezahlbaren Mieten. Ich bedauere sehr, dass er diese städtische Anerkennung nicht mehr selbst erleben kann.“

Bürgermeister Fuhrmann übergibt die Bürgermedaille. Foto: Caritas//Hugh Hinderlider

Seit 1970 ehrt die Stadt mit der Bürgermedaille Persönlichkeiten, die sich besondere Verdienste um Stuttgart erworben haben. Insgesamt haben bisher 37 Personen – unter ihnen Max Horkheimer, Ernst Klett, Marcia Haydée und Fritz Kuhn – die Bürgermedaille erhalten.