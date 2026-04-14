Rund zwölf Millionen Deutsche leiden an Heuschnupfen. Doch was passiert eigentlich im Körper, wenn Pollen fliegen? Das Immunsystem stuft harmlose Blütenpollen als Bedrohung ein und startet eine komplexe Abwehrreaktion.
Die Frühlingszeit bringt nicht nur die ersten Sonnenstrahlen, sondern markiert für viele Menschen auch den Beginn einer herausfordernden Phase für ihr Immunsystem. Wenn die Pollenkonzentration in der Luft steigt, reagiert der Körper bei Allergikern mit einer bemerkenswerten, wenn auch unangenehmen Präzision. Aber was genau passiert eigentlich im Körper, wenn Pollen fliegen?