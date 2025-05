Ursache unbekannt: Südkoreanisches Militärflugzeug abgestürzt

1 In Südkorea ist ein Patrouillenflugzeug der Marine mit vier Menschen an Bord abgestürzt. Foto: Son Dae-seong/Yonhap/AP/dpa

In dem Patrouillenflugzeug der Marine sollen sich insgesamt vier Menschen befunden haben. Die genauen Umstände des Absturzes sind bislang nicht bekannt.











Pohang - In Südkorea ist ein Patrouillenflugzeug der Marine mit vier Menschen an Bord abgestürzt. Das Unglück ereignete sich am Nachmittag (Ortszeit) an einem bewaldeten Berghang am Rande der südlichen Stadt Pohang, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Die genauen Gründe des Absturzes sind laut Angaben der Marine bislang nicht bekannt. Auch zur Anzahl der Verletzten und möglichen Toten gibt es noch keine Angaben.