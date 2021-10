Autofahrer fährt nach Unfall in Aidlingen weiter

4 Der Mercedes hinterließ eine Ölspur. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Ein Mann stößt zunächst mit einem VW zusammen, dann überfährt er eine Verkehrsinsel und setzt trotzdem seine Fahrt fort. Eine Polizeistreife konnte den Mercedesfahrer letztlich stoppen.















Aidlingen - Zu einem größeren Unfall ist es am Mittwoch in Aidlingen (Kreis Böblingen) gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei kam der Fahrer eines Mercedes kurz vor Aidlingen in den Gegenverkehr und stieß mit einem VW zusammen.

Der Mercedes-Fahrer soll seine Fahrt allerdings fortgesetzt haben und fuhr danach über eine Verkehrsinsel. Dabei riss vermutlich der Kraftstoffschlauch. Auch danach fuhr er weiter und verlor dabei Öl, bis er schließlich von einer Polizeistreife im Bereich der Furtholstraße gestoppt werden konnte. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei vermutet, dass es sich um einen medizinischen Notfall handelt.