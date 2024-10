Urs Kalecinski und Sam Sulek trainieren zusammen

1 Urs Kalecinski auf der Bühne beim Mr. Olympia 2024. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire

In einem kürzlich veröffentlichten YouTube-Video trainieren Urs Kalecinski und Sam Sulek gemeinsam ihre Brust nach dem Mr. Olympia.











In der Bodybuilding-Szene sind beide keine Unbekannten. Sam Sulek ist in den letzten Monaten zu einem echten Internetphänomen geworden – nicht nur wegen seines massiven Körperbaus, sondern auch aufgrund seiner entspannten und unaufgeregten Art, Videos zu produzieren. Urs Kalecinski zählt aktuell zu den erfolgreichsten Bodybuildern Deutschlands und belegte beim Mr. Olympia 2024 den dritten Platz in der Kategorie „Classic Physique“. Nun haben sich die beiden für ein gemeinsames Brusttraining zusammengetan.