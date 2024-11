Urnengang: Moldau entscheidet in Stichwahl über Staatsoberhaupt

1 Die Ex-Sowjetrepublik entscheidet in einer Stichwahl über ihr künftiges Staatsoberhaupt. (Archivbild) Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Das kleine Land zwischen der Ukraine und Rumänien ist traditionell zwischen dem Westen und Russland hin- und hergerissen. Nun sind die Bürger wieder zu den Wahlurnen aufgerufen.











Chisinau - In der in die EU strebenden Ex-Sowjetrepublik Moldau wählen die Menschen heute in einer Stichwahl ihr neues Staatsoberhaupt. Die proeuropäische Präsidentin Maia Sandu kandidiert für eine zweite Amtszeit. Die 52 Jahre alte Staatschefin hatte sich am 20. Oktober in der ersten Runde mit 42,45 Prozent der Stimmen gegen weitere zehn Kandidaten durchgesetzt. Nun fordert der ehemalige Generalstaatsanwalt Alexandr Stoianoglo sie heraus. Er hatte vor zwei Wochen 25,98 Prozent der Stimmen erreicht und tritt für die Partei der Sozialisten des moskaufreundlichen Ex-Präsidenten Igor Dodon an. Der Ausgang der Wahl gilt als offen.