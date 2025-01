Urnengang an diesem Sonntag: Duell um das Amt des Bürgermeisters in Weilheim/Teck

Duell um das Amt des Bürgermeisters in Weilheim/Teck

Urnengang an diesem Sonntag

Welcher Bewerber zieht als Verwaltungschef ins Weilheimer Rathaus ein?

Weil die Amtszeit von Johannes Züfle endet, sind in Weilheim (Kreis Esslingen) rund 8000 Wahlberechtigte zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Das Stadtoberhaupt wird von Unternehmer Ralf Kwiatkowski herausgefordert.











In Weilheim an der Teck sind an diesem Sonntag mehr als 8000 Wahlberechtigte zum Urnengang aufgerufen: Weil die zweite Amtsperiode von Bürgermeister Johannes Züfle (Freie Wähler) zum 31. März des Jahres endet, ist eine Neuwahl erforderlich. Auf dem Stimmzettel stehen die Namen von zwei Kandidaten.