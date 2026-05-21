Urlaubsziele: Griechenland bremst den Übertourismus

Ein neuer Raumordnungsplan soll überlaufene Reiseziele entlasten. Alternative Tourismusformen sollen gezielt gefördert werden, etwa Berg-, Thermal- oder Tauchtourismus.
Griechenland will den Tourismus künftig stärker steuern und setzt dabei auf deutlich striktere Vorgaben für neue Hotelprojekte. Besonders an überlasteten Urlaubszielen wie Mykonos und Santorini sollen neue Hotels nur noch unter strengen Auflagen genehmigt werden. Das sieht der neue Raumordnungsplan für den Tourismus vor, den Tourismusministerin Olga Kefalogianni und Umweltminister Stavros Papastavrou jetzt in Athen vorgestellt haben.