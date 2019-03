1 Die Dominikanische Republik ist ein Traumziel – auch für viele Deutsche. Foto: dpa-tmn

Deutsche geben im Urlaub viel Geld aus und steigen gerne in den Flieger. Ein Trendüberblick deutscher Urlauber.

Berlin - Weltweit wurden 2018 erstmals mehr 1,4 Milliarden internationale Touristen gezählt, ein Plus von sechs Prozent und ein weiterer Rekord. Tourismus ist ein Milliardengeschäft und die Reiseströme sollen bis 2030 nochmal um 50 Prozent ansteigen. Die reisefreudigen Deutschen haben am Reisemarkt einen großen Anteil.

Wie viele Deutsche verreisen?

Erstmals verreisten voriges Jahr rund 55 Millionen Bundesbürger mindestens fünf Tage, so viele wie noch nie. Damit stieg der Anteil der Urlauber an der Bevölkerung auf den neuen Spitzenwert von 78 Prozent, so die neue Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR). Deutsche machten 2018 rund 70 Millionen längere Reisen mit mindestens fünf Tagen, die sie sich im Schnitt 1017 Euro kosten ließen. Hinzu kommen 88 Millionen Kurzreisen zwischen zwei und vier Tagen, für die im Schnitt 268 Euro bezahlt wurden. 96 Milliarden Euro gaben Deutsche für ihre Reisen aus – Tendenz steigend.

Wie lange verreisen Deutsche?

Insgesamt kürzer. Die Reisedauer beim längeren Jahresurlaub sinkt seit Jahren und lag 2018 nur noch bei 12,5 Tagen. Bei Auslandsreisen sind es 13,3 Tage, im Inland nur 10,2.

Wie wird gebucht?

Immer häufiger per Internet. 2018 wurde laut Reiseanalyse erstmals mehr Urlaubsreisen online gebucht als im persönlichen Kontakt. Der Onlineanteil wuchs demnach seit 2010 von 26 auf 42 Prozent, der Beratungsanteil sank von 46 auf 40 Prozent. Über das Telefon wurden nur noch 16 Prozent der Reisen gebucht, dafür stieg der Anteil der Buchungen per Mail von fünf auf zwölf Prozent. Erwartet wird, dass das Onlinegeschäft weiter stark wächst.

Wo geht es hin?

Mehr denn je in die Ferne. 73 Prozent aller Urlaubsreisen der Deutschen führten 2018 ins Ausland, insgesamt 51 Millionen Reisen und damit laut Reiseanalyse so viele wie nie zuvor. Meistbesuchte Länder sind Spanien (13,7 Prozent aller Reisen), Italien (8,1), die Türkei (5,1) und Österreich (4,9). Die meisten Deutschen machen trotzdem in der Heimat Urlaub – 27 Prozent aller Reisen gehen ins Bundesgebiet.

Wie wird verreist?

Immer häufiger mit dem Flugzeug und dann gerne auch sehr weit weg. Voriges Jahr unternahmen die Deutschen 5,7 Millionen Fernreisen, seit 2010 beträgt der Zuwachs fast 30 Prozent. Für 41 Prozent ihrer Reisen steigen die Bundesbürger in den Flieger, 2010 waren es noch 37 Prozent. 45 Prozent nutzen Auto oder Wohnmobil, sechs Prozent den Bus und nur fünf Prozent die Bahn. Jeder Zweite bucht ein Hotel, ein Viertel der Urlauber mietet eine Ferienwohnung.

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit?

Die Lücke zwischen nachhaltiger Einstellung und nachhaltigem Verhalten im Urlaub bleibt laut Reiseanalyse enorm groß. Für 57 Prozent der Befragten ist umwelt- und sozialverträgliches Reisen wichtig, für 23 Prozent ist es ein Aspekt bei der Gestaltung des eigenen Urlaubs und vier Prozent erklärten, die Nachhaltigkeit habe den Ausschlag bei der Wahl sonst gleichwertiger Angebote gegeben. In krassem Gegensatz steht das tatsächliche Handeln: Umweltschädliche Flugreisen nehmen zu. Und auf einen Öko-Ausgleich wird verzichtet – nur jeder fünfzigste Flugreisende kompensiert die Umweltbelastung durch Zahlung einer kleinen Ausgleichsabgabe an Gesellschaften wie Atmosfair, die Klimaschutzprojekte fördern.