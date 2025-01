Urlaubsregion: So viele Migranten auf den Kanaren angekommen wie noch nie

1 Auf dem Weg in die erhoffte bessere Zukunft verlieren immer wieder Migranten ihr Leben im Meer. (Archivbild) Foto: Antonio Sempere/EUROPA PRESS/dpa

Die Zahl der Flüchtlinge aus Afrika, die in überfüllten Booten die sehr gefährliche Atlantikroute zu den Kanaren wagen, steigt und steigt. Zugleich wächst auf den Ferien-Inseln die Kritik an Madrid.











Madrid - Bei den Ankünften irregulärer Migranten wurde auf den Kanaren im vergangenen Jahr erneut ein Höchstwert verzeichnet. Im spanischen Atlantik-Archipel kamen knapp 48.000 Migranten an, wie das Innenministerium in Madrid mitteilte. Der dort erst im Jahr 2023 verzeichnete Rekord sei 2024 um 17,4 Prozent übertroffen worden. Damit machten die Migranten auf den Kanaren rund drei Viertel dieser Ankünfte in Spanien aus. Insgesamt kamen 2024 fast 64.000 irreguläre Migranten an - ein Plus von 12,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.