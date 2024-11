Der durchschnittliche Deutsche hat knapp 29 Tage Urlaub im Jahr zur Verfügung. Mit etwas durchdachter Urlaubsplanung lassen sich aber mehr freie Tage genießen. Dafür müssen Arbeitnehmer an den richtigen Brückentagen Urlaub beantragen. Doch wie fallen die Feiertage 2025 und wie spart man durch Brückentage Urlaubstage ein?

Übersicht

Arbeitnehmer können sich im kommenden Jahr freuen. Denn es stehen einige gesetzliche Feiertage im Jahr 2025 unter der Woche an. Dadurch gibt es für Urlaubsplanende deutlich mehr Spielraum bei der Auswahl der Urlaubstage. Die Feiertage fallen 2025 wie folgt:

Januar: Mittwoch, 1. Januar und Montag, 6. Januar

April: Freitag, 18. April, Montag, 21. April

Mai: Donnerstag, 1. Mai, Donnerstag, 29. Mai

Juni: Dienstag, 9. Juni, Donnerstag, 19. Juni

Oktober: Freitag, 3. Oktober

November: Samstag, 1. November

Dezember: Donnerstag, 25. Dezember und Freitag, 26. Dezember

Brückentage 2025 in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg fallen neben Neujahr, Karfreitag und Ostermontag, dem Tag der Arbeit und Christi Himmelfahrt im Jahr 2025 auch Fronleichnam, der Tag der Deutschen Einheit und auch die beiden Weihnachtsfeiertage auf Wochentage. Durch geschicktes Legen der Urlaubstage, lassen sich so einige Brückentage nehmen.

Wer als Arbeitnehmer kostbare Urlaubstage sparen möchte, plant Brückentage ein und verknüpft so Feiertage miteinander oder mit dem Wochenende. Dadurch hat man länger am Stück frei, muss aber nicht so viele Urlaubstage beanspruchen. Ein klassisches Beispiel für einen Brückentag ist, wenn Donnerstag ein gesetzlicher Feiertag ist. In diesem Fall können Arbeitnehmer den darauffolgenden Freitag als Urlaubstag beantragen und haben so ganze vier Tage am Stück frei, obwohl sie nur einen Urlaubstag verwenden müssen. Doch wann gibt es Brückentage?

Welche Brückentage sind im Jahr 2025 möglich, wie viele freie Tage werden durch gut geplante Urlaubstage ermöglicht und wie viele Urlaubstage muss man dafür nehmen?

Feiertage und Brückentage im Januar

Der Januar beginnt wie jedes Jahr mit einem Feiertag am Monatsersten. Kurz darauf folgt am sechsten Januar Heilige drei Könige. Dieser Feiertag fällt im Jahr 2025 auf einen Montag, weshalb sich alle über ein verlängertes Wochenende freuen dürfen. Wer noch mehr freie Tage rausholen möchte, nimmt zwei Tage Urlaub und kann sich über sechs freie Tage freuen.

Feiertage: Mittwoch, 1. Januar und Montag, 6. Januar

Urlaub beantragen: 2. Januar und 3. Januar

Freie Tage: 6

Urlaubstage: 2

Ostern: Brückentage im April 2025

Der April bietet üblicherweise recht gute Möglichkeiten, möglichst viele Urlaubstage zu ergattern. Karfreitag am 18. April und der Ostermontag am 21. April bescheren als gesetzliche Feiertage bereits zwei freie Tage. Investiert man in der Osterzeit acht Urlaubstage, kann man bis zu 16 freie Tage genießen.

Feiertage: Freitag, 18. April und Montag, 21. April

Urlaub beantragen: 14. bis 17. April und 22. bis 25. April

Freie Tage: bis zu 16 Tage

Urlaubstage: acht Urlaubstage

Besonders für Familien interessant: Wer über Ostern und die Ferien mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte, kann bei den Urlaubstagen sparen.

Feiertage im Mai und Juni mit praktischen Brückentagen

Im Mai erwarten Arbeitnehmer gleich zwei Feiertage unter der Woche. Plant man wenige einzelne Urlaubstage ein, kann auch hier viel Urlaub am Stück möglich gemacht werden. Mit nur einem Urlaubstag kann man als Arbeitnehmer vom 1. Mai bis zum 4. Mai Urlaub nehmen. Christi Himmelfahrt am 29. Mai liegt ebenfalls auf einem Donnerstag. Wer seinen Urlaub bis in den Juni hinein nimmt und mit den Juni-Brückentagen kombiniert, kann bis zu 23 freie Tage rausholen.

Möglichkeiten für mehr Urlaub im Mai:

Feiertage: Donnerstag, 1. Mai

Urlaub beantragen: 2. Mai

Freie Tage: 4

Urlaubstage: 1

Feiertage: Donnerstag, 29. Mai, Montag, 9. Juni, Donnerstag, 19. Juni

Urlaub beantragen: 24. Mai bis 15. Juni

Freie Tage: 23

Urlaubstage: 13

Feiertage: Montag, 9. Juni, Donnerstag, 19. Juni

Urlaub beantragen: 10. Juni bis 20. Juni

Freie Tage: 16

Urlaubstage: 8

Brückentage im Oktober und November

Der Tag der Deutschen Einheit fällt 2025 auf einen Freitag, ebenso wie der Reformationstag, der in folgenden Bundesländern gefeiert wird: Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Wer sich ein extra langes Wochenende gönnen möchte, kann vor dem Feiertag Urlaubstage anhängen und so Urlaubstage sparen.

Feiertage: Freitag, 3. Oktober

Urlaub beantragen: 29. September bis 2.Oktober

Freie Tage: 9

Urlaubstage: 4

Urlaubsplanung: Weihnachten und Silvester 2025

Die Tage zwischen Weihnachten und Silvester gehören wohl mit zu den beliebtesten freien Tagen. Die gute Nachricht: Im Jahr 2025 fallen die Weihnachtsfeiertage wieder auf Wochentage, wodurch Arbeitnehmer bei der Urlaubsplanung wertvolle Tage sparen können. Auch wer keinen Extra-Urlaub einreichen möchte, kann sich über ein langes Wochenende freuen, denn der erste und zweite Weihnachtsfeiertag fallen auf einen Donnerstag und Freitag. Übrig bleiben für Arbeitende also der 22. bis 24. Dezember vor Weihnachten und der 29. bis 31. Dezember vor Neujahr.

Feiertage: Donnerstag, 25. und Freitag, 26. Dezember

Urlaub beantragen: 22. Dezember bis 24. Dezember und 29. Dezember bis 31. Dezember

Freie Tage: 13

Urlaubstage: 5

Alternativ kann der Urlaub noch ins neue Jahr verlängert werden. Hängt man einen weiteren Urlaubstag an (2. Januar), kommt man sogar auf 16 freie Tage.