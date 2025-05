Urlaubsorte mit dem Zug erreichen: Die besten Interrail-Reiseziele: Von den Polarlichtern bis Italien

Mit einem Interrail-Zugticket können Reisende quer durch Europa fahren und mehrere Länder besuchen. Von den Polarlichtern in Finnland über den Vulkan Ätna auf Sizilien bis zu einer "Harry Potter"-Tour: Das sind die besten Interrail-Strecken.

Ein Urlaub mit einer Interrail-Zugfahrt folgt der Philosophie "Der Weg ist das Ziel". Diese Art des Reisens ermöglicht es, spontane Trips zu realisieren, unglaubliche Szenerien zu bewundern und Traumziele endlich selbst zu erleben. Das sind die schönsten Orte für Interrail-Zugfahrten.

Auf den Spuren von "Harry Potter" in Schottland

Mit einem Interrail-Ticket kann man von Deutschland aus bis nach Großbritannien fahren. Von London aus geht es direkt weiter nach Schottland zum Loch Eilt. Die Gegend zeigt nicht nur, wie wunderschön die schottische Natur ist, sie ist auch ein Highlight für "Harry Potter"-Fans, denn der ikonische Zug aus den Filmen fährt diese Strecke im Westen der Insel ab.

Lesen Sie auch

Endstation: Polarlichter

Ein Trip in die finnische Natur beginnt mit einer Wanderung durch ein "Winterwunderland" und endet mit dem Anblick der Polarlichter. Mit den Interrail-Zügen gelangen Naturfans nicht nur von Deutschland nach Finnland, sondern auch in das wunderschöne Lappland. Die Natur der Region lässt sich zu Fuß oder mit dem Hundeschlitten erkunden, was ein unvergessliches Erlebnis ist. Wer den entsprechenden Nachtzug nimmt, kann die Polarlichter aus dem Waggon heraus sehen, ohne selbst durch die verschneite Landschaft wandern zu müssen.

Fünf Dörfer an der Küste Italiens

Auf der Cinque-Terre-Strecke fahren Interrail-Reisende die italienische Riviera entlang, an der sich fünf idyllische Dörfer befinden. Diese sind Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore. Sie liegen sowohl direkt am Meer als auch auf über 100 Meter hohen Klippen und bieten einen atemberaubenden Ausblick. Die gesamte Strecke ist zwölf Kilometer lang und perfekt für eine Wanderung entlang der Küste geeignet. Auch für das Wohlbefinden von Feinschmeckern ist gesorgt, denn die Region lebt vom Fischfang und ist für ihre Weinberge bekannt.

Wanderung zum Schloss von Dracula

Eine Reise ins rumänische Siebenbürgen verbindet Kultur und Natur. Im mittelalterlichen Herzen Transsilvaniens gibt es viel über die Geschichte des Landes und der Region zu entdecken. Dazu zählt das Schloss Bran, das auch als "Draculaschloss" bekannt ist. Ein weiterer Pluspunkt ist die herzhafte Küche Siebenbürgens.

Hoch hinaus im Balkan

Einer der Vorteile einer Zugreise ist, dass man an den Zwischenstopps weitere Ausflüge unternehmen kann. Eine Zugfahrt durch den Balkan etwa führt entlang des Adriatischen Meeres durch mehrere Länder und Ortschaften, die zum Verweilen und Erkunden einladen. Die Reise kann beispielsweise in Kroatien starten und über Montenegro nach Serbien führen. Dabei sind die Zugrouten teilweise in großer Höhe gelegen. Die Mala-Rijeka-Viadukt-Brücke ist mit fast 200 Metern die höchste Eisenbahnbrücke Europas und bietet einen unglaublichen Ausblick.

Neue Erfahrungen auf Sizilien

Die "Ewige Stadt" Rom und die "Wiege der Renaissance" Florenz ziehen jedes Jahr Millionen Touristen und Touristinnen an. Mit den Interrail-Zugfahrten haben Italien-Reisende viele Möglichkeiten für ihren nächsten Urlaub und sind nicht nur auf das Festland beschränkt. Die Züge bringen Reisende sogar nach Palermo auf Sizilien. Auch für diejenigen, die Italien bereits gut kennen, ist die Insel im Süden eine neue Perspektive auf "La Dolce Vita". Ein Spaziergang mit Blick auf den Vulkan Ätna und köstliche Cannoli machen Palermo zu etwas ganz Besonderem.