Urlaubsmesse in Stuttgart: Mehr als 70.000 Besucher bei Auftakt der Reisemesse CMT

Mit einem großen Besucherandrang ist am Wochenende die Reisemesse CMT in Stuttgart gestartet. Rund 71.000 Besucherinnen und Besucher strömten durch die Messehallen - etwas mehr als vergangenes Jahr zum Auftakt, sagte ein Sprecher auf Anfrage. 2024 seien es rund 70.000 Besucher an den ersten beiden Tagen gewesen. Die Stimmung sei überwältigend.