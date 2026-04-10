Urlaubsinsel: Hotel-Speisesaal bricht auf Mallorca ein – zwei Verletzte

Schockmoment im Mallorca-Urlaub: Mitten im Abendessen verlieren Hotel-Gäste plötzlich den Boden unter den Füßen. Wie kann so etwas passieren? Es gibt Vermutungen.
Palma - In einem Hotel auf Mallorca ist während des Abendessens ein Teil des Speisesaals eingebrochen. Zwei Gäste seien dabei leicht verletzt worden, berichteten die Zeitungen "Diario de Mallorca" und "Última Hora" sowie weitere Regionalmedien unter Berufung auf die Behörden der spanischen Urlaubsinsel. Die Ursache des ungewöhnlichen Zwischenfalls blieb zunächst ungeklärt.