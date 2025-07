Urlaubsgeld in Baden-Württemberg: Umfrage: So viel zahlen Mercedes, Porsche und Co. ihren Mitarbeitern

Die schönsten Wochen des Jahres können eine teure Angelegenheit werden. Ein Extra-Groschen ist da hochwillkommen. So viel Urlaubsgeld zahlen Firmen im Südwesten.

Das Urlaubsgeld ist ein willkommenes Extra für Arbeitnehmer – doch nicht einmal die Hälfte der Beschäftigten in der Privatwirtschaft erhält in diesem Sommer die beliebte Sonderzahlung. Nach Auswertungen des WSI-Instituts der gewerkschaftsnahen Böckler-Stiftung ist der Anteil der Empfänger mit 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erneut zurückgegangen, als noch 46 Prozent festgestellt wurden.

Der Extra-Groschen wird meist zusammen mit dem Gehalt im Juni oder Juli ausgezahlt. Für die nicht repräsentative Analyse wurden die freiwilligen Angaben von mehr als 67 000 Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen von Anfang Mai 2024 bis Ende April 2025 auf dem Internetportal Lohnspiegel.de ausgewertet.

Das Ergebnis: Wer unter Tarifbedingungen arbeitet, hat wesentlich bessere Aussichten auf die Sonderzahlung. Der Auswertung zufolge erhalten in tarifgebundenen Betrieben der Privatwirtschaft 72 Prozent der Befragten Urlaubsgeld, verglichen mit 34 Prozent in Betrieben ohne Tarifvertrag. Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) gilt nur noch für knapp die Hälfte aller Beschäftigten (49 Prozent) ein Tarifvertrag.

So viel Urlaubsgeld zahlen Porsche und Mercedes

Baden-Württembergs Schwergewichte aus der Automobil- und Maschinenbaubranche zahlen üblicherweise ein Urlaubsgeld gemäß des Tarifvertrags für die Metall- und Elektroindustrie. Bei 30 Urlaubstagen im Jahr beläuft sich dieses auf eine Höhe von 69 Prozent eines Monatsgehalts.

Beim Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz bekamen 88 000 Beschäftigte in Deutschland die Zusatzzahlung schon im Mai überwiesen, wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage unser Redaktion sagte.

Der Sportwagenhersteller Porsche überweist seinen 21 800 tariflich Beschäftigten das Urlaubsgeld wie viele andere im Juni. Die Sonderzahlung beläuft sich auch hier auf zwei Drittel eines Monatsentgelts.

Ebenso viel zahlen zum Beispiel auch der Stuttgarter Autozulieferer Mahle, der Waiblinger Motorsägen- und Gartengerätehersteller Stihl und der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr aus Bietigheim-Bissingen. Bei Dürr kommen etwa 1700 Angestellte in den Genuss des Urlaubsgelds. „Von der Zahlung ausgenommen sind die außertariflich Beschäftigten“, sagte ein Dürr-Sprecher auf Nachfrage.

dm-Mitarbeiter bekommen 1720 Euro extra

Beim Stuttgarter Technologiekonzern Bosch sind knapp 75 Prozent der 130 000 Beschäftigten in Deutschland im Tarif – und durften sich somit schon mit der Gehaltsabrechnung im Mai über den Extra-Groschen freuen. Ein Urlaubsgeld nach Tarif zahlt auch der Reinigungsgerätehersteller Kärcher aus Winnenden. Ein Sprecher ergänzt, dass Beschäftigte in Führungs- und Expertenfunktionen hingegen über Zielprämien am Unternehmenserfolg beteiligt werden.

Der Handelskonzern Würth aus Künzelsau will seinen Beschäftigten mit einem Bonuspaket aus Urlaubs-, Weihnachtsgeld und Betriebsergebnisprämie Wertschätzung ausdrücken. Bei der Karlsruher Drogeriemarktkette dm profitiert das Personal vom Tarifvertrag des Einzelhandels. Vollbeschäftigte bekommen in diesem Jahr 1720 Euro, Lehrlinge 1147 Euro, berichtet Christian Harms, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Mitarbeiter. Die Auszahlung erfolgt mit der Gehaltsabrechnung für Juni.

EnBW-Mitarbeiter freuen sich über Extra-Groschen

Auch die Handelskette Lidl aus Neckarsulm zahlt ein tarifliches Urlaubsgeld. Beim Schokoladenhersteller Ritter Sport aus Waldenbuch dürfen sich die Mitarbeiter in diesem Jahr auf eine Extra-Zahlung in Höhe von 414 Euro freuen.

Ein deutlich höheres Urlaubsgeld bekommen Tarifmitarbeiter beim Karlsruher Energieversorger EnBW und seinen Tochtergesellschaften in Baden-Württemberg. Vollbeschäftigte erhalten im Juni ein Urlaubsgeld in Höhe von 3428,08 Euro, Auszubildende bekommen eine Zahlung in Höhe von 75 Prozent einer Monatsvergütung des zweiten Lehrjahres.

In der IT-Branche dominieren Boni

In der IT-Branche gibt es das klassische Urlaubsgeld häufig nicht. Der Softwareanbieter Teamviewer aus Göppingen hat Beschäftigte an mehr als zwanzig Standorten weltweit. Ein einheitliches Vergütungspaket umfasst laut Unternehmen „überdurchschnittliche Grundgehälter, einen Jahresbonus und zahlreiche Zusatzleistungen“. Außerdem erhalten alle Beschäftigten zusätzlich Unternehmensaktien – im Wert von derzeit einheitlich zehn Prozent des Jahreseinkommens inklusive Bonus bei Erreichen der jährlichen Unternehmensziele.

Bei Europas größtem Softwarehersteller SAP aus Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis gibt es anstelle eines Urlaubsgelds Zahlungen aus Bonus- und Beteiligungsprogrammen, die üblicherweise im März oder April ausgezahlt werden. SAP zufolge kann der Bonus bei Zielerreichung bis 25 Prozent des Gesamtgehaltes betragen.