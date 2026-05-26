Urlaubsfeeling mit kühlem Nass: Die schönsten Stuttgarter Gastros mit Wasserzugang oder Neckarblick

Wo fühlt sich Stuttgart so richtig nach Urlaub an? Wir haben die schönsten Gastros, Cafés, Clubs und Biergärten mit Neckarzugang, Seen und erfrischendem Wasser aufgelistet.
Wasserblick, Sonnenuntergang und ein bisschen Urlaubsgefühl mitten in Stuttgart: Ob entspannter Biergarten, Beachclub oder gleich eine Schiffstour – entlang des Neckars und in Stuttgart gibt es einige Orte, an denen sich der Sommer besonders gut genießen lässt. Wir zeigen schöne Spots am und auf dem Wasser – perfekt für den Feierabend, einen Wochenendausflug oder eine kleine Auszeit zwischendurch.