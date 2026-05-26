Urlaubsfeeling mit kühlem Nass: Die schönsten Stuttgarter Gastros mit Wasserzugang oder Neckarblick

Wo fühlt sich Stuttgart so richtig nach Urlaub an? Wir haben die schönsten Gastros, Cafés, Clubs und Biergärten mit Neckarzugang, Seen und erfrischendem Wasser aufgelistet.

Wasserblick, Sonnenuntergang und ein bisschen Urlaubsgefühl mitten in Stuttgart: Ob entspannter Biergarten, Beachclub oder gleich eine Schiffstour – entlang des Neckars und in Stuttgart gibt es einige Orte, an denen sich der Sommer besonders gut genießen lässt. Wir zeigen schöne Spots am und auf dem Wasser – perfekt für den Feierabend, einen Wochenendausflug oder eine kleine Auszeit zwischendurch.

Dock Snyder Direkt auf der Halbinsel am Max-Eyth-See bringt Dock Snyder Strandbar-Flair nach Stuttgart: mit Sandstrand, Liegestühlen, Hängematten und vielen Sitzplätzen direkt am Wasser. Dazu gibt es frische Küche, kühle Drinks und echtes Urlaubsgefühl – ideal nach einer Radtour oder einem Tag am See.

Dock Snyder, Mühlhäuser Str. 271, Stuttgart-Hofen, März-Oktober: Mo 11–20:30, Di-Sa 12-20:30, So 11–19:30 Uhr

Stadtstrand

Dünen am Neckar, ein Beachvolleyballfeld, Liegestühle und Daybeds und dazu ein gastronomisches Angebot: Am Stadtstrand in Bad Cannstatt kommt auf rund 800 Quadratmetern Urlaubsfeeling mit Neckarblick auf. Bei regenarmem und sonnigem Wetter hat der Strand von Anfang April bis Ende September geöffnet.

Stadtstrand, Seilerwasen, Stuttgart-Bad Cannstatt, Mo-Fr 15-23, Sa+So 12-23 Uhr

Hallo Emil

Im Hallo Emil hat man vom Balkon aus einen wunderbaren Neckarblick. Foto: Lichtgut/Michael Latz

Ausblick und Ambiente sind hier wohl einzigartig: Im Hallo Emil in Untertürkheim hat man vom Balkon aus einen wunderbaren Neckarblick. Doch auch die Küche macht was her: Saisonale Gerichte wechseln sich mit Klassikern ab, am Sonntag gibt es Brunch und Kuchen. Die Freitage und Samstage sind im Sommer fast immer mit privaten Veranstaltungen belegt.

Hallo Emil, Inselstr. 147, Stuttgart-Untertürkheim, Mi–Fr 17–23, So 10–14 Uhr

Neuner Deli

Die Außengastronomie des Mineralbad Bergs, das Neuner Deli, hat trotz Wasserrohrbruch und Baustelle den ganzen Sommer geöffnet. Man kann auf der Liegewiese brutzeln, Beachvolleyball oder Tischtennis spielen und sich in zwei Duschkabinen abkühlen, bevor man sich einen kühlen Drink auf der großzügigen Terrasse gönnt.

Neuner Deli, Am Schwanenplatz 9, Stuttgart-Ost, tägl. 10-21 Uhr

Riverhouse

Die Eventlocation direkt am Neckar öffnet nicht nur für private Feiern: Sonntags ist das Riverhouse regulär geöffnet, samstags versorgt ein Kiosk Besucher mit Snacks und Drinks – ideal für einen kühlen Zwischenstopp am Wasser.

Riverhouse, Austraße 370, Stuttgart-Hofen, April–Oktober: So+Feiert. 12–21, Sa Kioskbetrieb

Biergarten Neckarblick

Ob nach einer Radtour oder einem Spaziergang: Im Biergarten Neckarblick lässt es sich wunderbar einkehren. Hier gibt es schwäbische Spezialitäten, zwei große Spielplätze und eine gute Anbindung an den ÖPNV.

Biergarten Neckarblick, Wertweg 11, Stuttgart-Hofen, Di-Fr 15-22, Sa 12-22, So 12-21 Uhr

Flora & Fauna

Zwar nicht direkt am Fluss, aber mit großem Teich und viel Grün gehört das Flora & Fauna zu den schönsten Sommeradressen der Stadt. Serviert werden Biergartenklassiker und wechselnde Specials mit regionalem Fokus.

Flora & Fauna, Am Schwanenplatz 10, Stuttgart-Ost, tägl. 11–23 Uhr

Neckarbiergarten

Der Biergarten im Mühlgrün nahe der Rosensteinbrücke lädt zum Entspannen ein. Mit dem Neckar nebenan, einem Kinderspielplatz und vielen Biergarten-Klassikern findet jeder etwas. Der Biergarten hat nur bei schönem Wetter geöffnet.

Neckarbiergarten, Überkinger Str. 14, Stuttgart-Bad Cannstatt, Mo-Fr 15-22, Sa+So 12-22 Uhr

Bärenschlössle

Wer entlang der drei Kilometer langen Stauseenkette mit Bärensee, Neuem See und Pfaffensee spaziert, kann schon mal hungrig werden. Im Bärenschlössle kann man mit Blick aufs Wasser einkehren. Das Selbstbedienungsrestaurant bietet neben Klassikern wie Maultaschen, Spätzle und Co. auch Fisch und vegane und vegetarische Gerichte an.

Bärenschlössle, Mahdentalstr. 14, Stuttgart-West, April-Oktober: Di-Sa 10-20, So 9-20 Uhr, November-März: Di-Sa 10-18, So 9-18 Uhr

Fridas Pier

Die Open-Air-Saison an der alten Kohleverladestelle Gaisburg ist gestartet: Je nach Wetterlage finden bei Fridas Pier auch Tagesevents statt. Das Clubschiff lockt dabei nicht nur mit der direkten Lage am Neckar, sondern auch mit Partys, Beats und Kultur.

Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Ost, Öffnungszeiten je nach Event

Neckar Käpt’n

Warum nicht gleich aufs Wasser? Bei einer Fahrt mit der Flotte des Neckar Käpt’n zeigt sich die Region um Stuttgart von ihrer schönsten Seite. Täglich außer Montag fahren die Linienschiffe ab Anlegestelle Wilhelma mit Blick auf Weinberge oder Felsen durch das Neckartal bis nach Marbach oder Hessigheim. Unterwegs kann man an vielen Anlegestellen Ausflugsziele ansteuern.