Urlaubs-Spezial bei Die Pochers!: Oliver Pocher erinnert sich im Podcast an Hochzeit mit Amira

In einer Spezial-Ausgabe von Oliver Pochers Podcast geht es diesmal vor allem um Urlaub. Kurz erinnert sich der Komiker aber auch an seine Hochzeit mit seiner ehemaligen Partnerin Amira.

In der aktuellen Folge des gemeinsamen Podcasts von Oliver Pocher (46) und dessen Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (41), auch Sandy genannt, geht es vor allem um das Thema Urlaub. Doch es wäre nicht "Die Pochers! Frisch recycelt" (exklusiv bei Podimo), wenn die beiden nicht an der einen oder anderen Stelle auf Pochers ehemalige Partnerin Amira Pocher (31) zu sprechen kommen würden.

Bei dem live in Berlin aufgezeichneten "Urlaubs-Spezial", in dem sich Pocher unter anderem über allerhand kleinere Ärgernisse rund ums Fliegen auslässt, wird die Moderatorin mehrfach kurz erwähnt. Er und Amira hatten 2019 geheiratet. Nach dem Scheitern der Ehe wurde die ehemalige Beziehung und die Scheidung der beiden in "Die Pochers! Frisch recycelt" sowie im ebenfalls bei Podimo erhältlichen Podcast "Liebes Leben - mit Amira & Hima", den sie mit ihrem Bruder betreibt, vielfach thematisiert.

Hochzeit auf den Malediven und eine geplatzte Hose

Von Pocher nach dem schönsten Urlaub ihres Lebens gefragt, nennt Meyer-Wölden gleich zwei: einen Aufenthalt auf den Malediven und einen in Südafrika. Beide Male sei Pocher dabei gewesen. Sie erinnert sich, in dem Maledivenurlaub mit ihrem Ex schwanger gewesen zu sein. Demnach nahm sich das damalige Paar die Auszeit nur wenige Wochen vor der Entbindung.

Es sei dort so schön gewesen, dass Pocher später auf den Malediven geheiratet habe, deutet Meyer-Wölden kurz darauf an. "Ich hab da sogar geheiratet", bestätigt der Komiker. "Mit Amira habe ich auf den Malediven geheiratet. Da haben wir Hochzeit in ganz klein, nur mit dem engsten Kreis gemacht." Zudem erzählt er nach einem Einwurf von Sandy, dass ihm damals die Hose aufgeplatzt sei, "als ich sie über die Schwelle getragen habe". Amira sei zu diesem Zeitpunkt ebenfalls schwanger gewesen.

Im vergangenen Jahr hatte Pocher auf Instagram trotz zuvor bekanntgewordener Trennung Amira zum Hochzeitstag gratuliert. Damals teilte er Aufnahmen von der Hochzeit auf den Malediven, auf denen auch mehrfach eine strahlende Amira zu sehen war. Sie hatte mehrere Monate zuvor in einer Fragerunde auf der Plattform betont: "Ich hatte die für mich schönste Hochzeit überhaupt." Auch wenn es eine Feier im kleinen Kreis war, erklärte sie: "Bin absolut dankbar und habe nicht das Gefühl, dass mir was fehlt."

Aber was läuft da eigentlich mit Sandy?

Zwar fällt der Name Amira in der Podcast-Episode noch ein paar Mal, im Publikum, das Pocher und Meyer-Wölden Fragen stellen durfte, herrschte aber offensichtlich auch Interesse daran, wie es denn eigentlich zwischen dem Komiker und seiner ersten Ex-Frau mittlerweile so aussieht. "Wie würdet ihr euren Status so beschreiben, up to date?", fragte einer der Anwesenden. "Unser Status ist 'glücklich geschieden'", antwortet Pocher. Durch den gemeinsamen Podcast habe sich aber "eine zusätzliche Nähe aufgebaut".

"So wie es jetzt ist, ist es genau perfekt. Und alles wunderbar", sagt Pocher. "Ich freue mich für jeden, der die Sandy auch mal xxxx möchte. Und umgekehrt, wenn sich mal irgendwann eine wieder außem Harz erbarmt bei mir, dann schlage ich zu", scherzt Pocher. Meyer-Wölden hatte dazu offenbar nicht viel zu sagen.