Urlaub und Reisen: Lufthansa erhebt für Flüge ab Januar „Umweltkostenzuschlag“

Der Lufthansa-Konzern erhebt ab Januar einen Aufpreis wegen gestiegener Kosten aufgrund von EU-Umweltvorgaben. Der „Umweltkostenzuschlag“ wird bei Flügen mit Start in den 27 EU-Ländern sowie in Großbritannien, Norwegen und der Schweiz fällig.











Link kopiert



Der Lufthansa-Konzern erhebt für Flüge ab Januar einen Aufpreis wegen gestiegener Kosten aufgrund von EU-Umweltvorgaben. Der „Umweltkostenzuschlag“ wird bei allen Flügen der Konzern-Airlines mit Start in den 27 EU-Ländern sowie in Großbritannien, Norwegen und der Schweiz fällig, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Höhe des Zuschlags liegt demnach je nach Flugstrecke und Tarif bei einem Euro bis 72 Euro.