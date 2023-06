1 Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern: Die Vermieter an der Ostsee haben auf ein gutes Herbstgeschäft gehofft. Jetzt werden voraussichtlich hunderttausende Touristen aus Corona-Hotspots zu Hause bleiben. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Etliche Urlauber aus Corona-Hotspots stornieren dieser Tage kurzfristig Hotels oder Ferienwohnungen, die sie für die Herbstferien im Inland gebucht haben. Grund ist das neue Beherbergungsverbot, bei dem die meisten Bundesländer mitmachen.









Berlin - Die rasante Ausbreitung des Coronavirus in den Ballungsräumen bringt die Urlaubspläne hunderttausender Deutscher durcheinander. Mancherorts haben die Herbstferien schon begonnen, in Baden-Württemberg ist es in 14 Tagen so weit.