Rund 23 Monate war die Jugendherberge in Ludwigsburg geschlossen – wegen Corona. Jetzt haben dort Geflüchtete ein Dach über dem Kopf gefunden. Wann können wieder Urlauber kommen? Und wie sieht es anderswo in der Region aus?









Ludwigsburg - Kinder spielen an diesem frühlingshaften Morgen vor der Ludwigsburger Jugendherberge in der Wintersonne. Zwei Männer stehen am Haupteingang und plaudern in einer fremden Sprache. An der Pforte hängt ein Zettel: „Aufgrund der aktuellen Lage ist die Jugendherberge bis auf weiteres geschlossen!“ Die Menschen, die seit Anfang Februar in dem Gebäude wohnen, sind keine gewöhnlichen Gäste. Sie sind Flüchtlinge, kommen unter anderen aus Afghanistan, aus dem Irak und aus Syrien.