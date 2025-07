Heidi Klum genießt ihre Auszeit mit Ehemann Tom in vollen Zügen. Auf Instagram teilt das Model nun ein besonders freizügiges Video aus dem Meer.

Heidi Klum (52) und Ehemann Tom Kaulitz (35) genießen derzeit eine längere Auszeit im Alltag. Das Model und der Tokio-Hotel-Star verbringen einen entspannten Strandurlaub miteinander und natürlich teilt Klum fleißig Fotos und Videos mit ihren 12,5 Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram. Der neueste Beitrag ist ein besonderer Hingucker.

Heidi Klum taucht oben ohne ins Meer

Klum und Kaulitz sind im Urlaub offenbar ganz unter sich. In einem neuen Video, das Klum am Freitag bei Instagram teilte, ist sie von hinten zu sehen, wie sie oben ohne und in roter Bikinihose ins türkisfarbene Meer gleitet. Darüber hat das Model den Münchener-Freiheit-Song "Ohne Dich (schlaf' ich heut Nacht nicht ein)" gelegt. Dazu kommentierte sie zudem "Honeymoon", also "Flitterwochen".

Das Paar, das im August 2019 seine Traumhochzeit in Italien gefeiert hat, scheint die Zweisamkeit zu genießen: Erst einen Tag vorher postete Klum ein Selfie, das die beiden gemütlich in Badekleidung auf einem Handtuch an einem Strand zeigt.

Heidi Klum wollte sich im Urlaub langweilen

Wo genau sich die beiden Turteltauben befinden, ist nicht bekannt. Heidi Klum hatte im Mai angekündigt, dass sie und ihr Ehemann einen mehrwöchigen Urlaub - den ersten ohne ihre Kinder - geplant hätten und vorhaben, "einfach nur zweit abzuhängen, in den Tag hineinzuleben". Sie wolle "zum ersten Mal in ihrem Leben das Gefühl von Langeweile spüren".

Schon bald steht für Klum aber auch wieder die Arbeit an: Die 52-Jährige bereitet sich auf die 21. Staffel von "Project Runway" vor, die am 31. Juli starten soll. Nach ihrem Ausstieg im Jahr 2018 nach 16 Staffeln feiert sie nun ihr großes Comeback in der Talentshow für Nachwuchsdesigner. "Es ist schön, zu Hause zu sein. Zwei Wochen bis zu unserer Premiere von Staffel 21", schrieb Klum erst kürzlich bei Instagram.