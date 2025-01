Urlaub mit der Familie: Wann haben die Kinder 2025 Ferien?

Die Ferienzeiten der Kinder sind oft der Schlüssel zu einem gelungenen Familienurlaub. Doch da die Schulferien in Deutschland von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt sind, lohnt sich ein genauer Blick auf die Termine. Im Jahr 2025 bieten sich viele Gelegenheiten für Reisen in die Berge, ans Meer oder zu spannenden Kulturzielen - vorausgesetzt, man kennt die passenden Zeiträume.

Winterurlaub: Schnee und Spaß zum Jahresbeginn

Für viele Familien beginnt das Reisejahr mit den Winterferien, die in einigen Bundesländern in den Februar fallen. So haben Kinder in Berlin, Brandenburg und Sachsen vom 3. bis 8. Februar frei. In Bayern dagegen sind die so genannten Faschingsferien später, nämlich vom 3. bis 7. März. In anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen gibt es keine Winterferien.

Eine tabellarische Übersicht aller Ferien findet sich im Netz beispielsweise auf "schulferien.org". Familien, die gerne Ski fahren oder Winterlandschaften genießen, nutzen diese Zeit häufig für einen Urlaub in den Alpen oder im Bayerischen Wald. Familienfreundliche Skigebiete mit speziellen Kinderkursen machen den Aufenthalt zu einem Highlight.

Osterferien: Frühlingserwachen und erste Ausflüge

Die Osterferien sind eine weitere beliebte Zeit für den Familienurlaub. Sie orientieren sich am Osterfest, das 2025 auf den 20. April fällt. Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz haben vom 14. bis 26. April Schulferien, in Bayern haben die Kinder vom 14. bis 25. April frei. In Hamburg und Schleswig-Holstein beginnen die Osterferien bereits am 7. April.

Das milde Frühlingswetter lädt zu Städtereisen oder Ausflügen an die Mittelmeerküste ein. Gerade für Familien sind diese Wochen ideal, da die Temperaturen angenehm und die Touristenströme noch überschaubar sind.

Pfingstferien: Kurze Auszeit im Frühling

Die Pfingstferien bieten in einigen Bundesländern eine willkommene kurze Pause zwischen Oster- und Sommerferien. In Bayern und Baden-Württemberg haben die Schüler vom 10. bis 20. Juni 2025 zwei ganze Wochen frei, in anderen Bundesländern wie Berlin, Hamburg oder Sachsen-Anhalt gibt es keine eigenen Pfingstferien.

Allerdings ist der Pfingstmontag (9. Juni) ein bundesweiter Feiertag, so dass sich zumindest ein verlängertes Wochenende für einen Kurzurlaub anbietet. Beliebte Reiseziele in dieser Zeit sind die südlichen Regionen Europas, wo die Temperaturen im Juni bereits sommerlich warm sind, aber noch nicht die Hitze der Hochsaison herrscht.

Sommerferien: Die längste Auszeit des Jahres

Die Sommerferien sind die wichtigste Urlaubszeit des Jahres und bieten ausreichend Gelegenheit für ausgedehnte Reisen. Doch wie immer starten die Bundesländer gestaffelt in die längste Ferienzeit.

Mecklenburg-Vorpommern beginnt bereits am 21. Juni, Bayern erst am 30. Juli. Auch das Ende der Sommerferien liegt weit auseinander: Während die Kinder in Mecklenburg-Vorpommern schon am 2. August wieder in die Schule müssen, können bayerische Familien ihre freie Zeit bis zum 12. September genießen.

Ob Strandurlaub an der Nordsee, Campingurlaub in Frankreich oder Abenteuerurlaub in Skandinavien - die Sommerferien bieten Raum für vielfältige Reisepläne.

Herbstferien: Die bunte Jahreszeit genießen

Im Oktober bringen die Herbstferien eine willkommene Verschnaufpause vor dem Winter. Während die Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen vom 6. bis 18. Oktober frei haben, beginnen die Herbstferien in Sachsen eine Woche später und dauern vom 13. bis 24. Oktober. In Bayern hingegen gibt es keine klassischen Herbstferien, sondern nur einige freie Tage um Allerheiligen (1. November).

Viele Familien nutzen diese Zeit für einen Wanderurlaub in den Bergen oder für Reisen ins europäische Ausland, wo die Temperaturen oft noch mild und angenehm sind. Besonders beliebt sind Ziele, die Abenteuer und Erholung miteinander verbinden, wie Freizeitparks oder Naturschutzgebiete.

Weihnachtsferien: Besinnlichkeit und Winterzauber

Den Abschluss des Jahres bilden die Weihnachtsferien, die in ganz Deutschland zur gleichen Zeit stattfinden. Sie beginnen in der Regel um den 22. Dezember und dauern bis zum 4. Januar 2026.

Diese Zeit ist ideal für eine Auszeit vom Alltag, sei es beim Besuch traditioneller Weihnachtsmärkte, beim Skiurlaub in den Bergen oder bei einem gemütlichen Aufenthalt in einer winterlichen Hütte. Auch viele Familien nutzen die Ferien, um gemeinsam die Feiertage zu verbringen und das Jahr entspannt ausklingen zu lassen.