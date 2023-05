Urlaub in Wohnmobil, Wohnwagen und Co.

7 Luc und Jörg Heusmann bauen einen alten Fernmeldecontainer zu einem Wohnmobil um. Foto: /Simon Granville

Urlaub in Campingbussen, Wohnmobilen oder Wohnwagen ist angesagt wie nie. Weil eine Familie aus Ludwigsburg auf dem Markt nichts Passendes gefunden hatte, hat sie sich an altem Militärequipment bedient – und baut nun ein ganz besonderes Gefährt.









Ludwigsburg - Nie zuvor waren auf deutschen Straßen so viele Wohnmobile und -wagen unterwegs. Caravaning liegt im Trend, in der Coronapandemie erreichte eine jahrelange Entwicklung ihren vorläufigen Höhepunkt. Rund 1,4 Millionen Fahrzeuge – Wohnmobile und Wohnwagen sind etwa gleich verteilt – sind hierzulande zugelassen. Es gibt sie in beinahe allen erdenklichen Formen und Preisklassen. Vom gemütlichen Buslein, bis zum pompösen Luxusliner. Das Gefährt, das seit einiger Zeit vor dem Haus der Familie Heusmann in Ludwigsburg parkt, gehört definitiv zur Kategorie „Verrücktheiten“.