1 Mandy Capristo ist glücklich vergeben. Foto: imago/Future Image

Mandy Capristo hält ihr Liebesleben größtenteils privat. Jetzt teilte die Sängerin einen Schnappschuss mit ihrem Freund, der die beiden im Italien-Urlaub zeigt.















Mandy Capristo (31) ist zwar schon eine ganze Weile mit ihrem Freund zusammen, doch Fotos der ehemaligen Monrose-Sängerin und ihrem Davide sind selten. Sie hält ihre Beziehung zu dem italienischen Geschäftsmann größtenteils privat. Nur ab und zu gibt Capristo ihren Instagram-Followern einen kleinen Einblick in ihr Liebesglück. Jetzt teilte sie ein Polaroid-Bild, das die beiden vor dem Trevi Brunnen in Rom zeigt.

"Einmal Eat, Pray & Love und zurück", schrieb Capristo in Anlehnung an den gleichnamigen Julia-Roberts-Film, der in der italienischen Hauptstadt spielt. Zuletzt teilte die Sängerin mit italienischen Wurzeln im August ein Pärchenbild aus dem Surfurlaub bei Instagram. Am Valentinstag (14. Februar) machte sie die Beziehung ebenfalls mit einem Instagram-Bild öffentlich.