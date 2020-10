4 Stimmungsvolles Franken: Der abendliche Blick auf Coburg in der Region Coburg.Rennsteig verzaubert. Foto: FrankenTourismus/ Thomas Glomm

Im Urlaubsland Franken lässt sich Geschichte mit allen Sinnen erleben, erspüren und begreifen. Doch nicht nur der Geist bekommt Nahrung. Die Feriengäste dürfen sich auch auf regionale Gaumenschmeichler freuen. Kalorien werden auf „wanderbaren“ Wegen genussvoll abtrainiert und müde Waden im Thermalwasser sanft massiert.

Seinen Urlaub in Franken verbringen, bedeutet Kultur entdecken auf Schritt und Tritt, süffiges Bier und regionale Köstlichkeiten genießen, sich verwöhnen lassen in einem der 19 Heilbäder und Kurorte sowie beim Gipfel erklimmen Glücksgefühle erleben. Hier nur einige der vielen Möglichkeiten, die in den 16 fränkischen Regionen für schöne Urlaubserlebnisse sorgen.

Farbenfrohes Kultur-Karussell

Wo trifft man auf keltische Krieger und römische Legionäre, auf Meister der Renaissance und moderne Künstler, auf barocke Fürstbischöfe und mächtige Markgrafen sowie auf vier UNESCO-Welterbestätten? Die Antwort lautet: in Franken natürlich – hier ist Geschichte und Kunst mit allen Sinnen greifbar. Außergewöhnliche Museen und abwechslungsreiche Stadtführungen – gerne auch zu speziellen Themen – machen es möglich, dass die Geschichte farbenfroh aufersteht.

Einkehr beim Brauer

Deftige fränkische Bratwürste, duftendes Holzofenbrot und dazu ein frisch gezapftes Bier: Die fränkischen Brauerei-Gasthöfe sind eine unwiderstehliche Genusseinladung. Ob in der Stadt oder auf dem Land, viele kleine Brauereien in Franken schenken ihre süffigen, nach Familienrezepten gebrauten Spezialitäten heute wie früher oft nur in der eigenen Gastwirtschaft aus – und servieren dazu typisch regionale und modern interpretierte Köstlichkeiten. Und für alle, die länger bleiben möchten, bieten zahlreiche Gasthöfe auch gemütliche Zimmer an.

An der Quelle der Gesundheit

Aus Tradition stark für die Gesundheit: Das sind die 19 Heilbäder und Kurorte im „Gesundheitspark Franken“. Hier kurten bereits Kaiser und Könige – königlich fühlen sich auch all diejenigen, die heute die Thermen besuchen. In Franken „schweben“ sie zum Beispiel in Solebecken, baden im wertvollen Wasser der Heilquellen oder spüren die Kraft des Naturmoors. Sie genießen das Ambiente in außergewöhnlichen Saunalandschaften und lassen sich bei Gesundheitszeremonien aus aller Welt verwöhnen.

Das Höchste für Wanderer

Auf 428 Kilometern führt der „Fränkische Gebirgsweg“ auf Frankens höchste Gipfel. Als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ bietet er zudem besondere Naturerlebnisse wie das „Grüne Band“ an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, Landschaften aus Vulkangestein und Schiefer oder beeindruckende Felsen. Für Höhepunkte sorgt zudem die Kultur: Der „Fränkische Gebirgsweg“ macht unter anderem Station in Bayreuth, an markanten Burgen – und an vielen kleinen Brauereien.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage von FrankenTourismus