Urlaub in Europa: An diesen Stränden wird es voll

Trotz des spürbaren Klimawandels bleiben Sonne, Sand und Meer die großen Urlaubsfavoriten. Die überfülltesten Küstenabschnitte sind laut einer aktuellen Erhebung in diesem Sommer in Spanien zu erwarten.

Übertourismus (englisch: Overtourism) ist vor allem für die Einheimischen eines Reiseziels ein Problem, er stört ihre Lebensqualität beträchtlich. Die Verursacher scheinen sich kaum in der Verantwortung zu sehen – zumindest, wenn man sich die meistbesuchten Strände Europas ansieht. Das Ferienwohnungsportal Holidu hat nun anhand von Nutzerbewertungen die Küstenabschnitte ermittelt, die in dieser Saison besonders voll sein dürften. Das sind die Top Ten:

Playa de Poniente in Benidorm

1 An der Spitze der beliebten Strände steht Benidorms Playa de Poniente an der ostspanischen Costa Blanca mit einem Anstieg um 9505 Bewertungen. An diesem fast vier Kilometer langen Meeresabschnitt tummeln sich über eine halbe Million Sonnenanbeter pro Jahr. Der Sandstrand beginnt im Zentrum des Ferienortes und ist einfach zu Fuß zu erreichen. Er hat mit ausreichend Duschen, Toiletten und Mülleimern eine gute Infrastruktur.

Playa de Papagayo auf Lanzarote

2 Mit erheblichem Abstand, 3796 Neubewertungen, folgt die Playa de Papagayo auf Lanzarote, wo jährlich rund 220 400 Besucher gezählt werden. Das sind sehr viele Menschen, wenn man weiß, dass die Bucht nicht mehr als 105 Meter misst. Die Playa de Papagayo ist Teil der gleichnamigen felsigen Landzunge (Punta del Papagayo) im Südwesten der Insel. Naturbelassen und ohne Gastronomie direkt am Wasser handelt es sich um einen Strand mit Traumkulisse.

Valencias Stadtstrand Playa de la Malvarrosa

3 Auf Rang drei positioniert sich mit rund 2800 neuen Kommentaren noch ein spanischer Küstenstreifen. Die über zwei Kilometer lange Playa de la Malvarrosa ist Valencias Stadtstrand. Mit jährlichen Besucherzahlen von 162 000 füllt sich auch dieser Ort besonders zur Hochsaison im Juli und August schnell. Zum Glück ist der Sandstrand sehr breit und es gibt eine bestens mit Restaurants und Cafés bestückte Promenade.

Skala Beach in Epirus

4 Ein Strand in Griechenland schafft es auf Platz vier der überfülltesten Strände Europas. Skala Beach in Epirus ist mit circa 100 Metern Länge klein, steigt jedoch mit rund 2200 Bewertungen sowie 126 000 Besuchern pro Jahr schnell in der Gunst. Vermutlich ist es die naturbelassene Idylle ohne Infrastruktur, die die Gäste so schätzen.

Praia da Falésia an der Algarve

5 Etwas entspannter geht es an der Algarve an der Praia da Falésia zu. Voll wird es hier auch, sonst würde Portugals bekanntester Strand mit 115 000 Gästen pro Jahr und einer Zunahme von rund 2000 Bewertungen nicht Platz fünf der populärsten Strände Europas einnehmen. Mit steil abfallenden Felsenklippen und feinem Sand breitet sich auf sieben Kilometer Länge aus.

Die Blaue Lagune auf Comino

6 Auszeichnung und Lob erweisen sich manchmal als Fluch. So zählt die Blaue Lagune auf Maltas Miniinsel Comino zu den Top Ten der schönsten Mittelmeerstrände. Die berühmte Lagune ist eine 120 Meter breite Meerenge zwischen Comino und der noch kleineren Felseninsel Cominotto. Das Wasser schimmert hier in Türkistönen. Die Blaue Lagune wird jedes Jahr von rund 110 000 Gästen besucht. Zugleich stieg die Zahl der Bewertungen innerhalb von zwölf Monaten um knapp 2000: Platz sechs in der Rangliste der vollsten Strände Europas.

Playa de Las Teresitas auf Teneriffa

7 Die nächsten drei Strände, an denen sich die Badegäste auf die Handtücher treten, liegen wieder auf spanischem Staatsgebiet. Dazu zählt Teneriffas Playa de Las Teresitas (Rang 7), wo gegenwärtig die Einwohner immer wieder wegen der Folgen des Tourismus auf die Straße gehen. Der rund zwei Kilometer lange Küstenstreifen wurde einst künstlich angelegt und dürfte ein Beispiel eines menschengemachten Paradieses sein, das 107 000 Gäste pro Jahr anzieht.

As Catedrais in Galizien

8 Der galizische Strand As Catedrais bei Ribadeo schafft es auf Rang 8. Seine hohen und bizarr geformten Felsformationen erinnern an Kathedralen – daher der Name. Bei Ebbe spaziert man durch bis zu 30 Meter hohe Felsbögen und -säulen. Rund 90 000 Menschen wollen dieses Naturwunder pro Jahr erleben. Zu viele für das geschützte Naturdenkmal, für das von Juli bis September und zu Ostern deshalb ein Zeitfenster gebucht werden muss.

Cala Mesquida auf Mallorca

9 Um einen Traumstrand mit hellem Sand, der mit 300 Meter Länge und 130 Meter Breite ziemlich übersichtlich ist, handelt es sich bei der Cala Mesquida (Rang 9) im Nordosten Mallorcas. 77 000 Besucher werden jährlich an diesem Strand gezählt.

Porto Katsiki auf Lefkadia

10 Auf Platz 10 schafft es Porto Katsiki auf der Ionischen Insel Lefkada im Westen Griechenlands. Der Name bedeutet „Hafen der Ziegen“, was darauf hinweist welche Lebewesen sich ursprünglich hier aufhielten. Inzwischen drängeln sich alljährlich bis zu 76 000 Personen an diesem Strand.