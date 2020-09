4 Burg Hohenstein im Nürnberger Land Foto: FrankenTourismus / NLT / Hub

Das Urlaubsland im Norden Bayerns lockt mit Natur, Kultur, Qualitätswanderwegen oder Routen für Radler. Wir zeigen auf, warum es sich lohnt nach Franken zu reisen!

Es ist gar nicht so einfach, die fränkische Urlaubsvielfalt mit einem Wort zu erfassen. Schließlich hat jede der 16 fränkischen Reiselandschaften ihren ganz eigenen Charakter. Hier ein Überblick, warum sich eine Reise in den Norden Bayerns lohnt:

Raum für unvergessliche Erlebnisse

Genussmenschen, Naturliebhaber und Kulturbegeisterte fühlen sich wohl in Franken! Das Urlaubsland steht für große Abwechslung – dafür sorgen seine 16 Reiselandschaften zusammen mit zehn Naturparken, vier UNESCO-Welterbestätten und mehr Qualitätswanderwegen als in jeder anderen Region. Das schafft Raum für unvergessliche Erlebnisse, garniert von hervorragenden Frankenweinen, ausgezeichneten Bieren und regionalen Köstlichkeiten.

Alles im Fluss auf dem „RegnitzRadweg“

Regnitz – dieser Flussname bedeutet „die Fließende“. Tatsächlich ist alles im Fluss bei den Radlern, die in Franken dem „RegnitzRadweg“ folgen: einer meist ebenen, entspannten Route zwischen Nürnberg, Fürth, Erlangen, Forchheim und Bamberg (Talroute an der Regnitz: 85 Kilometer, Kanalroute am Main-Donau-Kanal: 73 Kilometer). Auch der Genuss ist ständiger Begleiter: Dafür stehen Einkehrmöglichkeiten, viele Direktvermarkter am Weg und die fränkische Braukultur.

Franken – Heimat der Biere

In Franken ist die Biervielfalt zu Hause: Zahlreiche Privatbrauereien, Brauerei-Gasthöfe, innovative Craft-Beer-Pioniere und traditionelle Kommunbrauhäuser bescheren dem Urlaubsland nicht nur die weltweit größte Dichte an Brauereien, sondern sorgen auch für Abwechslung im „Seidla“, dem typisch fränkischen Halbliterkrug. Serviert werden die flüssigen Genüsse gern in urigen Brauerei-Gasthöfen oder im Sommer unter alten Bäumen auf dem Bierkeller.

Weingenuss mit besten Empfehlungen

Über 6.000 Hektar Anbaufläche bilden in Franken die Grundlage für köstliche Weine, darunter der Silvaner als fränkische „Charakter-Rebe“. Charakteristisch für das Weinland Franken ist zudem die Verbindung von Genuss, Gastlichkeit und hoher Qualität. Das spiegelt sich in den rund 280 Angeboten wider, die das Qualitätssiegel „Franken – Wein.Schöner.Land!“ tragen: Das Siegel ist ein Wegweiser zu Winzern, zu Urlaub auf dem Winzerhof, zu Vinotheken und Restaurants oder zu den Aussichtspunkten „terroir f – magische Orte des Frankenweins“.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage von Franken Tourismus