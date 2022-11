3 Blick auf das Marburger Schloss. Foto: Lahntal Tourismus Verband e.V./Jan Bosch

Kunstvolle Fachwerkfassaden, Dome und Schlösser locken im Herbst in die bunt gefärbte Landschaft des Lahntals. Doch auch im Advent ist die Flusslandschaft im Herzen Hessens eine Reise wert. Denn dann sorgen die zahlreichen Weihnachtsmärkte in der Region für stimmungsvolle Vorfreude aufs Fest.















Städte am Fluss haben einen ganz besonderen Charme. Entlang der Lahn laden sie vom Rothaargebirge bis zum Westerwald immer wieder dazu ein, die romantischen Altstädte mit reich verzierten Fachwerkhäusern, geschäftigen Marktplätzen und gemütlichen Gaststuben in den Gassen zu besuchen.

Den Besuchern kündigen sie sich schon von Ferne mit ihren Domen und Burgen auf hohen Felsspornen an, die von den vielen Aussichtspunkten weithin sichtbar über dem bunt gefärbten Herbstwald thronen.

Renaissancegarten - Lustwandeln in Weilburg

Auf dem Bergsporn, den die Lahn umfließt, steht das Weilburger Schloss umgeben von einem üppigen Schlossgarten als raumgreifendes Schmuckstück hoch über der barocken Residenzstadt Weilburg. Die gesamte Schlossanlage ist 400 Meter lang. Im verspielten Renaissancegarten verbinden große Freitreppen die verschiedenen Terrassen. Schmale Kieswege, ein Lindenwäldchen und uralte, stattliche Bäume lassen beim Spazierengehen verstehen, was das Wort Lustwandeln bedeuten soll.

Darüber hinaus gehört der Weihnachtsmarkt mit vielen dekorierten Holzhäuschen auf dem historischen Marktplatz zu den beliebtesten der Region.

Kathedrale - herrschaftliches Limburg

Die Bischofsstadt Limburg kündigt sich mit ihrem Dom an. Herrschaftlich thront die Kathedrale mit ihrer in weißer und rot-brauner Farbe gestalteten Außenfassade auf dem Domberg. Eine große Krippenlandschaft lockt in der Vorweihnachtszeit viele Besucher in die Kirche, denn jeden Tag gibt es dort mehr zu sehen, bis schließlich am Heiligen Abend auch das Christkind in der Wiege liegt.

Auf Marktplätzen der Stadt drängen sich ab Ende November die Buden des beliebten Christkindlmarktes im mittelalterlichen Flair der Altstadt.

Der Dom - Wetzlars Wahrzeichen

Auch in Wetzlar ist der Dom, obwohl nie ganz fertig gebaut, das Wahrzeichen der ehrwürdigen Stadt. Die Fassade ist unfertig, ein Turm gelangte nie über das Sockelgeschoss hinaus und zum großen Mittelportal fehlt die Treppe. So zieht der Dom mitten in der Altstadt die Blicke nicht nur wegen seiner Größe, sondern auch wegen seines Aussehens auf sich. Vor allem aber ist er die Kulisse für den Wetzlarer Weihnachtsmarkt. Im Adventsdorf auf dem Schillerplatz findet sich immer ein Platz in der Taverne mit kuscheligen Sitzen, um vom Bummel durch die Geschäfte auszuruhen und die deftigen und auch süßen Spezialitäten der Stadt zu kosten.

Brüder Grimm - märchenhaftes Marburg

In Marburg wird es märchenhaft. In der Universitätsstadt, die dank ihrer Studenten jung bleibt, studierten auch Jacob und Wilhelm Grimm. Auf dem Grimm-Dich-Pfad, der sich über viele Treppen bis in die Altstadt zieht, begegnen den Besuchern die Figuren aus den Märchen, die von den beiden Brüdern gesammelt wurden.

Das historische Zentrum mit Fachwerkhäusern aus mehreren Jahrhunderten liegt am Hang zwischen Elisabethkirche im Tal und dem Landgrafenschloss auf dem Berg und wird deshalb von den Marburgern „Oberstadt“ genannt. Besonders heimelig ist es dort in der Adventszeit mit dem Weihnachtsmarkt zwischen den festlich geschmückten Häusern auf dem Marktplatz der Stadt.

