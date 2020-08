5 Luzern ist der Ausgangspunkt zur Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee Foto: Luzern Tourismus/ Elmar Bossard

Eingebettet in ein eindrückliches Bergpanorama liegt die Stadt Luzern. Dank ihrer Sehenswürdigkeiten, der attraktiven Lage am Vierwaldstättersee und den nahen Ausflugsbergen Rigi und Titlis bietet die Stadt Foto-Sujets am Band. Nutzen Sie Luzern zudem als Ausgangspunkt für Ausflüge in die Region.

Brunnentratsch in der Stadt Luzern

Luzern verdankt seinen heutigen Wohlstand unter anderem dem Wasser. Vom Fischerdorf entwickelte sich der Ort zu einem wichtigen Handelsplatz und heute zur Tourismusdestination an einem attraktiven See. Wasser bedeutet aber auch Nahrungsquelle, sicherer Transportweg, Energiegewinnung und Erholungsraum. Anlässlich der Stadtführung "Brunnentratsch und Wassergeschichten" folgt man dem Duft des Sees, staunt über das riesige Netz an Brunnen mit bestem Trinkwasser und erfährt, wo Bier gebraut wird. Auch das grosse Reuss-Hochwasser vor 110 Jahren kommt zur Sprache.

Planschen mit Blick auf die Berge

Kühlen Sie sich beim Schwimmen in einem der urbanen See- und Freibäder ab. In und um Luzern finden alle Wasserratten ihren Lieblingsbadeplatz am Vierwaldstättersee. Familien mögen das Strandbad Tribschen und das Lido Luzern. Für gute Schwimmer bietet sich die Reuss für eine Abkühlung an. Und wer es gerne lauschig mag, besucht die Rotsee Badi.

Entlang der Luzerner Seepromenade

Spazieren Sie in 50 Minuten vom Bahnhof Luzern dem See entlang bis zum Hotel Seeburg. Dieser Stadtspaziergang führt Sie vorbei an den Schiffs-Anlegestellen über die Seebrücke zu den Quai-Promenaden Luzerns. Auf die Kinder wartet am Carl-Spitteler-Quai ein toller Spielplatz. Zum Abschluss Ihres Spazierganges fahren Sie mit dem Kursschiff zurück in die Stadt Luzern.

Spektakuläres Luzern

Genau so faszinierend wie die charmante Stadt Luzern ist deren Umgebung: