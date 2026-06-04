Urlaub in der Heimat: Amira Aly lässt es sich mit Babybauch in Österreich gut gehen

Moderatorin Amira Aly hat auf Instagram Urlaubsfotos aus Salzburg und der österreichischen Berglandschaft veröffentlicht. Zu sehen ist auch ihr wachsender Babybauch - es ist ihr erstes Kind mit Partner Christian Düren.
Amira Aly (33) lässt ihre Instagram-Follower am Familienurlaub in Österreich teilhaben. Unter dem Titel "Unsere Woche in der Heimat" teilte die Moderatorin Aufnahmen aus Salzburg und der umliegenden Berglandschaft - darunter Fahrradtouren, Naturausflüge, ein Lagerfeuer sowie kulinarische Stopps mit Sachertorte, Bauernkrapfen und Eis. Auf mehreren Bildern ist ihr Babybauch zu sehen.