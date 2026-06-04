Urlaub in der Heimat: Amira Aly lässt es sich mit Babybauch in Österreich gut gehen

Moderatorin Amira Aly hat auf Instagram Urlaubsfotos aus Salzburg und der österreichischen Berglandschaft veröffentlicht. Zu sehen ist auch ihr wachsender Babybauch - es ist ihr erstes Kind mit Partner Christian Düren.

Amira Aly (33) lässt ihre Instagram-Follower am Familienurlaub in Österreich teilhaben. Unter dem Titel "Unsere Woche in der Heimat" teilte die Moderatorin Aufnahmen aus Salzburg und der umliegenden Berglandschaft - darunter Fahrradtouren, Naturausflüge, ein Lagerfeuer sowie kulinarische Stopps mit Sachertorte, Bauernkrapfen und Eis. Auf mehreren Bildern ist ihr Babybauch zu sehen.

Aly erwartet derzeit ihr drittes Kind. Es ist das erste gemeinsame mit Partner Christian Düren (35). Das Paar ist seit Dezember 2023 zusammen und trat im Sommer 2024 erstmals öffentlich gemeinsam auf. Auf den Urlaubsfotos verbringt Aly vor allem Zeit mit ihren beiden Söhnen aus der früheren Ehe mit Oliver Pocher (48). Ihr Babybauch ist auf dem ersten Bild - einem Poolshot im schwarzen Badeanzug - noch kaum zu erkennen, auf späteren Aufnahmen, insbesondere einem Fitnessstudio-Selfie, dann aber deutlich sichtbar.

Den Abschluss der Reise begleitete Aly mit einer Instagram-Story, in der sie schrieb: "Bei uns ist heute leider Aufbruchsstimmung. Ich möchte nicht. Auch meine Kinder möchten gar nicht nach Hause." Ihre Söhne hätten sich so wohl gefühlt, dass sie am liebsten dauerhaft geblieben wären: "Meine Kinder wollen für immer in Österreich leben, in den Bergen", zitiert "Bild".

Weiter kein Kontakt mit Pocher

Während Aly ihren Österreich-Urlaub dokumentierte, äußerte sich Ex-Mann Oliver Pocher erneut öffentlich zur Schwangerschaft. In der aktuellen Folge des Podcasts "Patchwork Boys", den er gemeinsam mit Pietro Lombardi (33) betreibt, sagte Pocher: "Bis jetzt ist in meiner Welt Amira immer noch nicht schwanger. Sie hat es mir immer noch nicht gesagt. Rein faktisch weiß ich es nicht."

Den emotionalen Kern seines Ärgers benannte Pocher direkt: "Natürlich ist das emotional" und "berührt einen ja irgendwie." Die Verantwortung dafür sieht er bei seiner Ex-Frau: "Den ersten Stein hat ja Amira geworfen. Wenn Amira über die Öffentlichkeit geht, dann ist ja mein Forum, das hier zu besprechen, um da eine Antwort drauf zu geben."

Trotz des anhaltenden Konflikts schloss Pocher eine konstruktive Zukunft nicht aus. Von der Geburt werde er allerdings wohl "aus der Presse erfahren".