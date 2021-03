So reisen die Baden-Württemberger an Ostern und im Sommer

1 In der Corona-Pandemie ist die Nordsee ein beliebtes Reiseziel in Deutschland. Foto: dpa/Christian Charisius

Die Corona-Pandemie hat den Urlaub vieler Menschen verhindert. Manche wollen trotzdem nicht darauf verzichten, zu reisen. Wie sehen momentan die Urlaubspläne der Baden-Württemberger für Ostern und den Sommer aus?

Stuttgart - Auch in diesem Jahr können die Baden-Württemberger nicht so sorglos wie gewohnt ihren Urlaub buchen: Für viele Länder, darunter auch europäische Staaten, gelten im Moment nach wie vor Reisewarnungen. Oft ist die Einreise für Touristen zudem mit einer Test- oder Quarantänepflicht verbunden. Manche lassen sich davon allerdings nicht abschrecken und planen trotzdem eine Reise, entweder im Reisebüro oder online. Wie sehen aktuell die Urlaubspläne der Baden-Württemberger für Ostern und den Sommer aus – und welche Reiseziele sind am beliebtesten?

Wenig Urlaubsgeschäft an Ostern für Reisebüros

Für die Reisebüros kann das in Bezug auf die Zeit rund um Ostern nicht eindeutig gesagt werden, wie Cornelius Meyer erklärt. Er ist Vorstand von „Best-Reisen“, einem Verbund von unabhängigen Reisebüros. Viele davon befinden sich im Südwesten. „Mal geht einer auf die Malediven, mal einer in die Karibik“, so Meyer. „Aber das ist so ein geringes Reisegeschäft, das existiert im Moment eigentlich nicht.“ Seit die Reisewarnung für die Balearen vom Auswärtigen Amt aufgehoben wurde, sei die Nachfrage für Reisen, besonders nach Mallorca, zwar etwas gestiegen. „Das reicht aber nicht, um die Branche zu retten“, betont der Vorstand.

Bei den Baden-Württembergern sei aber generell Interesse an Urlauben vorhanden: „Wir merken, dass die Menschen wieder reisen möchten“, so Meyer. Es gebe einige Anfragen in den Reisebüros und die Menschen würden sich informieren. „Das grundsätzliche Interesse am Reisen ist ungebrochen“, betont der Vorstand. Die Menschen seien allerdings häufig verunsichert durch die Reisewarnungen. Um notfalls kurzfristig stornieren zu können, werde dann oft online gebucht.

Reiseziele in Deutschland bei Online-Buchungen beliebt

Auch bei den Urlaubsbuchungen im Internet für die Osterzeit sieht es ähnlich wie bei den Reisebüros aus. „HomeToGo“, eine große Suchmaschine für Ferienhäuser und -wohnungen, hat die meistgesuchten Reiseziele der Baden-Württemberger für die letzten zwei Wochen analysiert. Dabei machten die Suchanfragen für eine Reise in der Zeit um Ostern vom 3. April bis zum 10. April nur acht Prozent aller Anfragen aus. „Auch die Buchungen spiegeln noch immer eine verhaltene Ostersaison wieder“, erklärt Jonas Upmann von HomeToGo. Für die Baden-Württemberger, die sich trotzdem in diesem Zeitraum für einen Urlaub interessieren, seien vor allem Reiseziele in Deutschland relevant. Am häufigsten haben die Menschen aus dem Südwesten laut Upmann nach Ferienhäusern und -wohnungen an der Ostsee, der Nordsee, im Schwarzwald, am Bodensee oder im Allgäu gesucht. Das beliebteste Reiseziel im Ausland für die Osterzeit sei Mallorca.

Für den Sommer sind laut den HomeToGo-Daten ebenfalls besonders Reiseziele in Deutschland beliebt, vor allem die Ostsee und die Nordsee. Allerdings suchten die Baden-Württemberger auf der Plattform für den Monat August mehr Urlaubsorte im Ausland, als für die Osterzeit. Dabei interessieren sie sich vor allem für Kroatien, Dänemark und Italien, besonders die Toskana. Insgesamt warten die Baden-Württemberger laut Upmann eher auf den Sommer als Hauptreisezeit: „Die meisten Buchungen, welche aktuell getätigt werden, zielen auf den Sommer 2021 oder später ab.“ Außerdem bezogen sich 90 Prozent der Suchanfragen aus den letzten zwei Wochen auf die warmen Monate.

Reisebüros setzen Erwartungen in das kommende Jahr

Auch Cornelius Meyer von Best-Reisen hofft, dass es im Sommer mehr Spielraum für den Urlaub und damit mehr Buchungen bei den Reisebüros gibt. Größere Erwartungen hat er allerdings für das kommende Jahr. „2022 wird es sicher losgehen mit Reisen, wenn wieder mehr Normalität einkehrt“, ist der Vorstand sich sicher. Die Menschen aus dem Südwesten werde es dann vor allem in das Ausland ziehen. Insgesamt erwartet Meyer einen Urlaubs-Boom und große Reisebewegungen. „Die Baden-Württemberger sind schon immer gerne gereist.“