1 Die Ostseestrände in Mecklenburg-Vorpommern sind auch im Herbst noch ein beliebtes Reiseziel. Für Menschen aus Risikogebieten wird die Einreise aber nach jetzigem Stand ein Glücksspiel. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Die Corona-Infektionszahlen steigen in Deutschland wieder. Ein innerdeutsches Reiseverbot wurde zwar nicht explizit ausgesprochen – doch die Vorgaben für einen Urlaub in Deutschland sind schlicht nicht zu erfüllen, kommentiert unsere Redakteurin Almut Siefert.









Stuttgart - Die Herbstferien stehen vor der Tür, mancherorts – wie in Berlin – haben sie bereits begonnen. Ende September noch empfahl Bundeskanzlerin Angela Merkel, den Herbsturlaub doch lieber in Deutschland zu verbringen. Wenige Tage später gilt faktisch ein innerdeutsches Reiseverbot – was nur niemand so nennen möchte.