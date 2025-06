Urlaub in Bayern: Die Ausflugstipps der Dahoam is Dahoam-Stars

Bergtouren, Spaziergänge um den See oder Städtetrip: Die Stars der BR-Serie "Dahoam is Dahoam" verraten ihre liebsten Ausflugsziele rund um München. Ob mit Hund oder Kind oder einfach alleine die Seele baumeln lassen, für jeden ist etwas dabei.

Lansing ist eine wahre Perle bayerischer Kultur. Leider ist das Dorf aus "Dahoam is Dahoam" (montags bis donnerstags, 19:30 Uhr, BR) nur fiktiv. Die Stars der Erfolgsserie wissen jedoch genau, wo sich sowohl bayerische Kultur als auch Natur am besten genießen lassen und welche Highlights immer einen Ausflug wert sind. Der Nachrichtenagentur spot on news verraten sie ihre Lieblingsorte für Wanderungen, Spaziergänge und atemberaubende Aussichtspunkte.

Als gebürtiger Münchner kennt Bernhard Ulrich (58) die wichtigsten Spots rund um die Landeshauptstadt. Der richtige Zeitpunkt ist hier entscheidend, um nicht am überfüllten See zu stehen. "Am besten nicht am Wochenende bei schönstem Wetter. Da fahren natürlich alle hin", sagt der Schauspieler, der schon seit Beginn von "Dahoam is Dahoam" im Jahr 2007 den Brauerei-Chef Hubert Kirchleitner spielt. Stattdessen rät er: "Anfang der Arbeitswoche, früh morgens rauf auf die Berge und danach in einen der vielen oberbayerischen Seen." Seine Empfehlung für eine Wanderung, "die sehr leicht für Jung und Alt ist": "Das Hörnle bei Bad Kohlgrub. Herrlicher Blick vom Gipfel in die Alpen und ins Tal mit Blick übers Fünf Seen Land bis nach München. Bei guter Sicht. Danach zum Staffelsee nach Murnau."

Wanderungen um den See - auch mit Hund

Zu diesem See zieht es auch seine Serienehefrau Silke Popp (52), die Uschi Kirchleitner verkörpert. "Ich liebe das 'Blaue Land', ein Ausflug zum Staffelsee, wo man auch toll mit dem Hund spazieren gehen kann, das ist wunderbar", schwärmt die Schauspielerin. "Da kann man die Seele baumeln lassen und einfach mal nichts tun und nichts müssen." Murnau am Staffelsee ist nur eine knappe Autostunde von München entfernt. Der Eibsee nahe Garmisch-Partenkirchen ist bei Popp und ihrem Hund ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel: "Der circa zweistündige Rundgang um den See ist herrlich." Aber auch sie rät: Ferien und Wochenenden sollte man lieber meiden, "weil dann kann es schon ganz schön voll werden".

Auch Anita Eichhorn (33), die in der Serie die quirlige Apothekerin Tina Brenner spielt, unternimmt gerne Ausflüge an den Eibsee: "Der Wanderweg einmal um den See herum geht sieben Kilometer und bietet einen beeindruckenden Ausblick auf die Zugspitze." Ihr Tipp: Brotzeit selbst mitnehmen und "es sich direkt mit einer Decke am Ufer gemütlich machen".

Sessellift mit Nostalgie und lohnenswerte Städtetrips

Heidrun Gärtner (59) wohnt in der Nähe des Starnberger Sees und hat es somit gar nicht weit für einen kleinen Ausflug in die Natur. Ihr Tipp für einen Wanderausflug: "Eine tolle Tour gibt es in Mittenwald beginnend an der Talstation der Kranzberg-Sesselbahn. Das ist ein alter Sessellift, sehr lustig." Mit dem Nostalgielift schwebt man gemächlich in 15 Minuten zur Bergstation, wie es vom Betreiber heißt. So lässt sich auch während der Fahrt entspannt die Aussicht genießen. "Oben auf dem Kranzberg gibt es ein großartiges Rundum-Panorama und Möglichkeiten zum Einkehren", so Gärtner, die seit Folge eins die Rolle der Annalena Brunner spielt. Für die Rückkehr ins Tal empfiehlt sie, zu Fuß zu gehen: "Gemütlich bergab durch den Wald und über den glasklaren Ferchensee und den schönen Lautersee zurück zur Talstation."

Michael Vogtmann (73) unternahm schon als Kind mit seinem Vater Ausflüge in den Bayerischen Wald. "Ganz besonders habe ich in Erinnerung die Nagelsteiner Wasserfälle in der Nähe von St. Englmar", verrät der Darsteller von Josef Brunner. "Manchmal fahre ich im Sommer an den Hackensee, ein kleiner Moorsee bei Holzkirchen. Ein verwunschener Ort." Er empfiehlt aber auch Ausflüge in bayerische Städte, um etwas kulturelle Luft zu schnuppern: "Regensburg mit Steinerner Brücke und dem wirklich tollen Haus der Bayerischen Geschichte. Straubing hat den schönen Stadtplatz mit dem Stadtturm, und Passau ist sowieso eine Sensation." Alle drei Städte sind von München aus bequem mit der Bahn und dem Deutschlandticket erreichbar.

Florian Stadler (51) sieht seinen Wohnort schon als eine Art Urlaubsort. "Wir fahren gerne bei uns in der Nähe von Rosenheim zum Simssee", verrät der Schauspieler. Ein Ausflugsziel, das vor allem mit kleinen Kindern empfehlenswert sei. Denn: "In Baierbach, direkt am See, gibt es einen wunderbaren Wikinger-Spielplatz und auch die Kleinen können gut ins Wasser." Ende Juli kehrt Stadler nach Lansing zurück und wird wieder in seiner Rolle als Thomas Winkler zu sehen sein, die er schon 2021 spielte.