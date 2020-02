10 Traumhafte Winterlandschaft Foto: Bad Hindelang Tourismus

Die einzigartige Natur der Allgäuer Hochalpen macht Bad Hindelang zum idealen Ort für einen Urlaub zum Erholen. Aber auch aktiv ist hier viel geboten.

Saubere Luft, unberührte Natur und besonderes Klima – das sind die natürlichen Gegebenheiten, die den Urlaub in Bad Hindelang wohltuend für Körper und Geist machen.

Hier in der klaren Luft seid ihr auf jeden Fall richtig, egal wie ihr euren Urlaub verbringen möchtet – ob ihr lieber entspannt einfach mal die Beine baumeln lasst, gemütlich die Umgebung erkundet oder sportlich die Bergwelt entdeckt. Den besonderen Zusatz bietet euch außerdem die Bad Hindelang PLUS Karte, mit der ihr Gratis-Leistungen im ganzen Gemeindegebiet nutzen und den Urlaub noch abwechslungsreicher gestalten könnt.

Die beste Luft Bayerns

Es lohnt sich einen richtig tiefen Atemzug zu nehmen – denn in Bad Hindelang gibt es die beste Luft Bayerns, getestet und bestätigt vom Umweltbundesamt. Auch die Schadstoff- und Feinstaub-Werte sind enorm niedrig und die Luft ist zudem äußerst pollenarm und in den auf über 1.000 Meter hoch gelegenen Ortsteilen Oberjoch und Unterjoch sogar hausstaubmilbenfrei. Doch nicht nur die Luft, auch das Heilklima des Hochgebirges mit gemäßigten Temperaturen und der „Klimaschaukel“, die nachts einen angenehm kühlen Schlaf fördert sorgen für einen entspannten Urlaub. Die bewährten Heilkräfte der Natur mit ihren klaren Bächen und der gepflegten alpinen Bergwelt sorgen zudem für die richtige Atmosphäre.

Urlaub von der Allergie

Auch Allergiker finden in Bad Hindelang im Allgäu beste Bedingungen für einen erholsamen Urlaub, denn Bad Hindelang ist zertifizierte „Allergikerfreundliche Kommune“. Ein vernetztes und geprüftes Angebot allergikerfreundlicher Dienstleistungen in Unterkunft, Einzelhandel und Gastronomie bietet Allergikern was das Herz begehrt – von der hausstaubmilbenfreien Ferienwohnung über glutenfreies Brot beim Bäcker bis hin zur laktosefreien Milch im Café. Geschulte Mitarbeiter verstehen die Bedürfnisse von Allergikern und können so (fast) jeden Wunsch erfüllen. Einem sorgenfreien Urlaub mit der Familie steht daher nichts mehr im Wege.

Das besondere PLUS für euren Urlaub

Wandern, Radfahren oder Klettern im Sommer, Skifahren, Langlaufen oder Rodeln im Winter sind spezielle Highlights. Das Besondere dabei – mit der Bad Hindelang PLUS Karte sind viele dieser Unternehmungen ohne Zusatzkosten. So gilt die Karte in der schneebedeckten Jahreszeit als kostenfreier Ski- und Rodelpass und ermöglicht im Sommer die kostenfreie Fahrt mit den Bergbahnen oder gratis Eintritt für einen abkühlenden Sprung ins Freibad. Die Karte gibt bei 220 teilnehmende Gastgebern in Bad Hindelang ab der ersten Nacht und ihr profitiert von mehr als 20 Gratis-Leistungen. Also nichts wie los, kommt vorbei, atmet tief durch und genießt einfach eure schönste Zeit des Jahres!

NEU! Ab der Wintersaison 2019/2020 machen in Bad Hindelang (Allgäu) alle Übernachtungsgäste „Urlaub vom Auto“. Die freie Fahrt mit der elektronischen Bad Hindelanger Gästekarte (Allgäu Walser Card) gilt ab 1. Dezember 2019.

Bad Hindelang PLUS - Das Sesam-öffne-Dich zu 20 Gratis-Leistungen. Wir zeigen euch, was euch im Sommer und im Winter mit Bad Hindelang PLUS erwartet.