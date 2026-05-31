Urlaub auf Mallorca: Jan Hofer im Partnerlook mit Sohn Henry am Strand

Wer Jan Hofer kennt, weiß: Privates hält der 76-Jährige traditionell aus dem Rampenlicht heraus. Jahrzehntelang war er das nüchterne, vertrauensvolle Gesicht der "Tagesschau". Umso mehr fällt auf, wenn er die Kamera mal auf sein Privatleben richtet. Auf Instagram teilte Hofer nun ein kurzes Video, das ihn und seinen Sohn Henry Seite an Seite zeigt - wie sie gemeinsam über einen Strand auf Mallorca Richtung Meer laufen. Beide in identischen Badehosen mit auffälligem Tiermuster, darunter pinkfarbene Hammerhaie. "Vierter Strandtag in Folge", schrieb Hofer dazu, ergänzt um den Hashtag "Papa und Sohn".

Herzliche Reaktionen in der Kommentarspalte Die Resonanz ließ nicht lange auf sich warten. "Cooler Moment", schrieb ein Follower. Ein anderer kommentierte trocken das Offensichtliche: "Partnerlook", mit einem Herzaugen-Emoji versehen. Auch Hofers Ehefrau Phong Lan Truong meldete sich zu Wort. "Meine Jungs", schrieb sie - ebenfalls mit Herzaugen. Sohn Henry antwortete der Mutter schlicht mit "Mama" und einem roten Herz.

Phong Lan Truong ist Hofers zweite Ehefrau. Das Paar heiratete 2018, Sohn Henry entstammt dieser Verbindung. Aus seiner früheren Beziehung mit Schlagersängerin Anne-Karin hat Hofer außerdem zwei Söhne und eine Tochter. Seit einigen Jahren lebt die Familie in Palma.

Beinahe-Ehekrise wegen Umzugsplänen

Dass Mallorca für Hofer nicht nur ein Urlaubsort, sondern echte Heimat geworden ist, betonte er im April-Interview mit der "Mallorca Zeitung". Demnach hatte er seiner Frau gegenüber einmal den Gedanken geäußert, der Insel den Rücken zu kehren und ans spanische Festland zu ziehen. Die Reaktion war eindeutig: "Ich habe mit meiner Frau mal eine Ehekrise hervorgerufen, weil ich auf den Gedanken kam, vor den Problemen dieser Insel ein bisschen zu flüchten", erzählte Hofer. Phong Lan habe davon gar nichts halten wollen - "sie will hier nicht mehr weg". Am Ende teile er dieses Gefühl: "Ich habe mich noch nie so wohlgefühlt."

Die Gründe für diese Verbundenheit benennt Hofer klar: Familie, ein gutes soziales Umfeld und vor allem die gewonnene Zeit. "Es hat sicherlich mit der Zeit zu tun, die ich jetzt habe und früher nicht hatte." Und die Integration in die spanische Gesellschaft sei der Familie gut gelungen, wie er betonte. Sohn Henry habe spanische Freunde, seine Frau pflege sowohl spanische als auch deutsche Bekanntschaften.

Rückkehr ins deutsche TV

Mallorca bleibt also Lebensmittelpunkt, doch das deutsche Fernsehpublikum muss nicht ganz auf ihn verzichten. Seit dem 8. April ist Hofer in der Promi-Staffel der Sat.1-Kochshow "The Taste" zu sehen. Als einer von zwölf prominenten Hobbyköchen tritt er gegen Mitbewerber an und muss eine Jury aus vier Spitzenköchen überzeugen.