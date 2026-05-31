Urlaub auf Mallorca: Jan Hofer im Partnerlook mit Sohn Henry am Strand

Vierter Strandtag in Folge, gleiche Badehosen, rosa Hammerhaie: Jan Hofer hat auf Instagram einen seltenen Blick in seinen Mallorca-Familienalltag gewährt.
Wer Jan Hofer kennt, weiß: Privates hält der 76-Jährige traditionell aus dem Rampenlicht heraus. Jahrzehntelang war er das nüchterne, vertrauensvolle Gesicht der "Tagesschau". Umso mehr fällt auf, wenn er die Kamera mal auf sein Privatleben richtet. Auf Instagram teilte Hofer nun ein kurzes Video, das ihn und seinen Sohn Henry Seite an Seite zeigt - wie sie gemeinsam über einen Strand auf Mallorca Richtung Meer laufen. Beide in identischen Badehosen mit auffälligem Tiermuster, darunter pinkfarbene Hammerhaie. "Vierter Strandtag in Folge", schrieb Hofer dazu, ergänzt um den Hashtag "Papa und Sohn".