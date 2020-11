10 Romantischer Aussichtspunkt auf Kröv Foto: G.Weyrich

Faszinierende Moselschleifen, beeindruckende Steillagen mit ausgezeichneten Weinen sowie eine abwechslungsreiche Natur- und Kulturlandschaft bieten beste Voraussetzungen für einen entspannten Aufenthalt in der Moselregion.

Die Moselregion Traben-Trarbach Kröv liegt im Herzen der Mittelmosel in Rheinland-Pfalz, mit der Stadt Traben-Trarbach im Zentrum und den charmanten Gemeinden in direkter Mosellage in der Umgebung sowie auf den aussichtsreichen Anhöhen der Weinberge und inmitten ruhiger Wälder. Landschaftlich geprägt und bekannt ist sie durch die beeindruckende Weinkulturlandschaft mit ihren steilen, zum Teil weltberühmten Weinbergslagen. In engen Schleifen zieht sich die Mosel durch das Tal und bietet besonders für Naturliebende eine reizvolle Kulisse.

Kultur und Tradition

Die Stadt Traben-Trarbach ist vor allem durch seine außergewöhnlichen Jugendstilbauten bekannt, die aus den blühenden Zeiten des Weinhandels im letzten Jahrhundert zeugen, ebenso wie die faszinierenden, unterirdischen Weinkeller, die nahezu die ganze Stadt unterkellern. Darüber hinaus sind in den Orten vor allem liebevoll erhaltene Fachwerkbauten und die Weinkultur der Region erlebbar, die in spannenden Anekdoten überall zu finden sind. Auf vielen heimeligen Wein- und Straßenfesten kann man moselländische Tradition nahezu jedes Wochenende erleben. Das Kröver Trachtentreffen, eines der ältesten Weinfeste der Mittelmosel, und der unterirdische Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach sind absolute Publikumsmagnete.

Genuss und Kulinarik

Die Moselregion ist bekannt für den ausgezeichneten Wein. Riesling – die Königin der Rebsorten – findet in den vielen weltbekannten Weinbergslagen beste Voraussetzungen, zu Spitzenweinen verarbeitet zu werden. Bei einer Weinwanderung, einer Planwagenfahrt oder einfach beim Winzer auf dem Hof kann sich jeder Gast selbst vom außergewöhnlichen Moselwein überzeugen und seinen Favoriten finden. Die regionaltypischen Spezialitäten wie „Speckkuchen“, „Weingräwes“ oder „Nacktarschtorte“ bei regionalen Gastgebern, in Straußwirtschaften und bei Spitzengastronomen können perfekt mit einem guten Wein zu einem einmaligen Geschmackserlebnis kombiniert werden.

Natur und Outdooraktivitäten

Ob entspannte Spaziergänge am Ufer der Mosel entlang oder durch die Weinberge oder anspruchsvollere Wanderungen, nach den erklommenen Höhenmetern genießt man die atemberaubenden Blicke auf das Moseltal und die umliegenden Weinberge. Auch für Sportbegeisterte mit zwei Rädern findet sich für Mountainbiker und Tourenradler sowie E-Biker immer die passende Strecke. Die Region lässt sich auch hervorragend auf dem Wasser mit Kanus, Boot oder Schiff oder auch aus der Luft von dem ansässigen Flugplatz erkunden.

Weitere Informationen rund um die Moselregion gibt es hier