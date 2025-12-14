Urigster Weihnachtsmarkt: Ist die Mühlenweihnacht in Murrhardt Geschichte?

Die Mühlenweihnacht in der Glattenzainbachmühle setzt auf Tradition statt auf Kommerz. Wie wird es nächstes Jahr weiter gehen?
Auf beiden Seiten entlang des kurzen Weges, der vom Feuerwehrhaus in Kirchenkirnberg zur Mühle im Wald führt, brennen am Samstag und Sonntag wohl Hunderte von Teelichtern in Gläsern. Sie leuchten den zahlreichen Besuchern und Besucherinnen den Weg zur Mühlenweihnacht rund um die Glattenzainbachmühle. Denn die märchenhafte Veranstaltung bietet Tradition statt Kommerz als Einstimmung aufs Fest.