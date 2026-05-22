Immer wieder erhalten Social-Media-Accounts Abmahnungen wegen Musiknutzung in Videos, mit Forderungen im teils fünfstelligen Bereich. Doch wer darf welche Musik in Reels, TikToks oder YouTube Shorts verwenden? Wo verläuft die Grenze zwischen privat und kommerziell? Und wie schützt man sich?
Cafés, Handwerksbetriebe, Arztpraxen, Tierheime... sie alle setzen längst auf Instagram-Reels, TikTok-Videos oder YouTube Shorts, um auf sich aufmerksam zu machen. Und fast immer läuft Musik dazu, denn ohne den passenden Soundtrack funktioniert kaum ein Social-Media-Video. Doch es kommt immer wieder zu Abmahnungen, die für große Verunsicherung sorgen: Kleine Accounts erhalten Schreiben von Anwaltskanzleien, die im Auftrag von Musiklabels Schadensersatz fordern. Diese Forderungen können auch schnell im fünfstelligen Bereich liegen und im Ernstfall auch ganz normale Nutzerinnen und Nutzer erreichen.