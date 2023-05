1 Tasso Fotiadis: wenn beim Wirt alles von Herzen kommt. Foto: Björn Springorum

Er war ein Wirt wie aus dem Bilderbuch und eine Institution im Stuttgarter Westen. Anastasios Fotiadis, den alle nur als Tasso oder Tassos kannten, ist im Alter von 67 gestorben.









Stuttgart - Diese Begrüßung war in der Gaststätte Urban ständig zu hören. „Hallo, meine Freund“, oder – im anderen Fall dann auch grammatikalisch korrekt: „Hallo, meine Freundin.“ Anastasios „Tasso“ Fotiadis schloss mit so manchem Gast Freundschaft. „Yamas!“ Mit dem griechischen „Prost“ und einem Ouzo wurde die geschlossen und auf demselben Weg immer wieder aufs Neue bekräftigt. Das hatte so gar nichts gastronomisch Routiniertes oder Oberflächliches. Bei Tasso kam es von Herzen.