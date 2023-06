Wie sieht das Stuttgart der Zukunft aus? Wie leben die Menschen in der Stadt mit der schönen, aber in heißeren Zeiten auch nicht ganz einfachen Kessellage? Sicher sagen kann das heute freilich keiner, aber ein wichtiges Ziel steht: Stuttgart will bis 2035 emissionsfrei sein. Damit das glückt, wird sich die Stadt verändern. Was nicht nur mit Klimaschutz zu tun hat, sondern auch mit der Anpassung an Hitze und Starkregen. Gerade in Stuttgart – der womöglich heißesten Stadt Deutschlands – dürften Tage und Nächte in den Zukunftssommer noch tropischer werden.

Wie sich Städte im Zuge der Transformation wandeln und welche Chancen, aber auch Herausforderungen damit zusammenhängen, darum geht es bei der Urban Future, einer internationalen Konferenz, die in diesem Jahr in Stuttgart stattfindet – nach Stationen in Wien, Oslo oder Helsingborg. Vom 21. bis 23. Juni treffen sich Experten in der Landeshauptstadt. Städte stünden vor Aufgaben, „die sie so noch nie hatten. Es geht nicht mehr ums Verwalten, es geht ums Gestalten“, sagt der Erfinder und CEO der Urban Future, Gerald Babel-Sutter. Im Zentrum sei die Frage: Wie können Städte besser werden? Man rechne mit rund 2500 Teilnehmern. Die Veranstaltung ist aber mehr als eine Fachkonferenz, die ganze Stadt soll etwas davon haben.

Erste Urban Future in Graz als Unfall

Dass es die Urban Future überhaupt gibt, „war ein Unfall“, sagt der Österreicher. Geplant sei ursprünglich etwas ganz anderes gewesen. Dazu ein kurzer Exkurs in die Biografie des 49-Jährigen. Nach seinem internationalen Studium hatte Sutter zunächst als Unternehmensberater gearbeitet: 80-Stunden-Wochen, sattes Salär und eine steile Lernkurve, so beschreibt er diese Zeit. Dann machte er sich selbstständig, baute seine Kontakte zu großen Firmen weiter aus. Als er seine Heimatstadt Graz zum Thema Ladeinfrastruktur beriet, hatte er die Idee, sich Impulse aus anderen europäischen Städten zu holen: Was gut läuft, aber auch was nicht klappt – und warum. Er organisierte damals einen Workshop, „und dann hat sich das Projekt verselbstständigt“.

Es flatterten rund 900 Anmeldungen ein, von einem Workshop konnte keine Rede mehr sein. 2004 haben sich schließlich 1000 Menschen in Graz getroffen, die Konferenz wurde zum Prototypen der Urban Future. Die Plätze seien ausgegangen, das Essen auch. „Es war sehr Freestyle“, sagt der Gründer. Die Teilnehmer waren aus Stadtverwaltungen, Unis, Großkonzernen, Start-ups, Medien, Bürgerinitiativen – also sehr bunt durchmischt. Die Macher überlegten im Nachgang, was all die verschiedenen Leute gemeinsam hatten. Die Erkenntnis: „Das waren die Typen, die extrem aktiv bei Veränderung waren.“ Menschen, die die Ärmel schon hochgekrempelt hatten. „Sie hatten das gleiche Mindset“, sagt Sutter. Dass bei der Konferenz plötzlich Bürgermeister mit Aktivisten geplaudert haben, „genau darum geht’s. Es war ein ziemlich motivierender Moment.“

Fuck-up-Night über Fehler und Misserfolge

Und deshalb sind nun auch in Stuttgart die mehr als 60 Konferenzsessions nur ein Anfang, um Veränderer zusammenzubringen, zu vernetzen. Die Themen sind beispielsweise der Weg zur Klimaneutralität, wie die Automobilstadt Stuttgart nicht zu einem zweiten Detroit wird, wie man Menschen mobilisiert oder welche Rolle Lebensstile spielen. Die Konferenzeinheiten seien die „Conversation-Starters“, die Gesprächsstarter. Die wesentlichen Begegnungen fänden drum herum statt.

„Es gibt von früh bis spät Möglichkeiten, sich zu treffen.“ Auf den Gängen, in den Restaurants und Kneipen der Stadt, aber auch beim Rahmenprogramm, an dem jede und jeder teilnehmen kann. Geplant ist beispielsweise eine „Fuck-up-Night“, bei der es um die größten Fehler und Misserfolge geht, oder eine lange Tafel an der Tübinger Straße mit geretteten Lebensmitteln. Jede der Konferenzen habe ein anderes Gesicht, sagt er. In Stuttgart werden die Themen Automobil und Wirtschaft der Zukunft hervorstechen.

Urban Future in Stuttgart

Eckdaten

Die Urban Future ist vom 21. bis 23. Juni in Stuttgart. An den ersten beiden Tagen finden im Haus der Wirtschaft mehr als 60 inhaltliche Sessions statt; das Programm richtet sich vor allem an Fachpublikum, akkreditieren kann sich aber jeder. Am dritten Tag stehen Exkursionen an – sei es zum neuen Logistikzentrum von Breuninger in Sachsenheim, sei es eine Rundfahrt zu nachhaltigen Gebäuden. In der ganzen Stadt gibt es zudem ein Rahmenprogramm. Für die Konferenz kann man sich eine App herunterladen.

Klimaaktionstag

Stadtpalais, Schauspiel Stuttgart und das Amt für Umweltschutz veranstalten am Samstag, 24. Juni, einen Klimaaktionstag. Geplant sind zwischen Schauspielhaus und Stadtpalais ein Markt der Möglichkeiten, kulturelle Events, Kooperationen mit Fridays for Future und den Parents for Future und Workshops. Hinter allem steht das Ziel: zu zeigen, wie die Stadt bis 2035 emissionsfrei werden kann.