Urbach: Remstäler Töpfermarkt – Das ist neu in diesem Jahr

Der Remstäler Töpfermarkt ist ein Magnet mit Tausenden Besuchern. Am 26. und 27. April steigt er zum 34. Mal mit 90 Ausstellern. Was neu ist, sagt Organisator Hans Winkler.

Wenn der Urbacher Töpfermarkt steigt, wuselt es erfahrungsgemäß in der Ortsmitte von Urbach (Rems-Murr-Kreis). Nicht nur Keramikfans haben sich das Datum fest in den Kalender eingetragen – weit über das Remstal hinaus zieht der Remstäler Töpfermarkt tausende Besucher an. „Ich habe Lampenfieber“, sagt Hans Winkler, der Mann, bei dem die Fäden für die Veranstaltung von Beginn an zusammenlaufen.

Trotz aller Erfahrung bleibt es auch für den Markt-Macher etwas Besonderes, wenn das Event in eine neue Runde geht. Einige Neuheiten gibt es: So seien neue Aussteller beispielsweise aus Jagsthausen aus Hohenlohe dabei, auch die Stuttgarter Lederwerkstatt von Heimo Autenrieth habe Premiere in Urbach. Und es gibt manche Aussteller, die nach einer längeren Pause wieder in Urbach präsent sind. Wie Claudia Vest aus Leonberg, die Gebrauchskeramik herstellt und im Verein Keramik in Baden-Württemberg Mitglied ist. „Es ist einer der ersten Märkte um Ostern“, sagt Claudia Vest, „auch das Gelände rund um das Urbacher Schloss ist sehr schön.“ Außerdem sei hochwertiges Kunsthandwerk vertreten. Claudia Vest übt das Handwerk im Hauptberuf aus.

Lesen Sie auch

Einige Aussteller lassen sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen Foto: Julian Rettig

Remstäler Töpfermarkt: Etwa 20 Aussteller mussten auf die Warteliste

„Der Markt hat sich über die vielen Jahre sehr positiv entwickelt“, sagt Hans Winkler erfreut. Der Zuspruch der Besucher, aber auch der Aussteller sei groß. So habe er etwa 20 Aussteller auf die Warteliste setzen müssen. Er könne den Markt nicht vergrößern. Wenn ein Markt zu groß werde, werde er zu weitläufig, es werde unübersichtlich auch für die Besucher und ein Stück anonymer. Die persönliche Note soll beim Remstäler Töpfermarkt erhalten bleiben. Hans Winkler kennt die Branche sehr gut. „Ich war viele Jahre selber Aussteller“, sagt er.

Dieses Know-how setzt er auch bei der Organisation des Remstäler Töpfermarktes ein. Rund 90 Aussteller sind zu erleben und lassen sich teils bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen: Töpfer, Künstler und Handwerker aus ganz Baden Württemberg, aber auch aus anderen Bundesländern, aus Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen. Auch aus dem Ausland aus dem Elsass, Lettland, Polen und Ungarn sind Kunsthandwerker und Keramiker vertreten.

Unsere Empfehlung für Sie Möbelwerkstatt Laipple in Fellbach Ein Traditionsbetrieb auf neuen Wegen Der Winterbacher Malte Eberle übernimmt die seit 141 Jahren bestehende Fellbacher Möbelwerkstatt Laipple. Die Produktion des Traditionsbetriebs zieht allerdings nach Urbach.

Wegen Bauarbeiten muss der Töpfermarkt ausweichen

Wegen der Bauarbeiten für die Erweiterung des Alexanderstifts am Rand des Veranstaltungsgeländes fällt ein Teil des Marktgeländes weg. So habe man Ausweichmöglichkeiten gesucht und mit Anwohnern der Schlossstraße gesprochen, sagt Hans Winkler. In enger Absprache mit den Anwohnern seien daher zusätzliche Plätze in der Schlossstraße Richtung Hofackerstraße geschaffen worden. „Uns freut es, dass viele Anwohner den Remstäler Töpfermarkt als Bereicherung sehen“, sagt Winkler.

Dass der Markt Strahlkraft besitzt, zeigt auch, dass sogar ein Gast aus der Schweiz angerufen habe, der wissen wollte, ob ein bestimmter Aussteller vertreten sei. „Aus Basel hat sich ein Besucher erkundigt“, sagt Winkler. „Auch kürzlich haben Besucher angerufen und nach einem Aussteller gefragt“, sagt der Markt-Macher. Gerne übernehme er die Kontakt-Vermittlung. Er empfiehlt aber auch, sich die Kontaktdaten während des Marktes zu notieren.

Remstäler Töpfermarkt auch 2026

Offiziell eröffnet Urbachs Bürgermeisterin Martina Fehrlen am Samstag, 26. April, um 10 Uhr den Markt. Am Sonntag, 27. April, beginnt die Veranstaltung um 11 Uhr. An beiden Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet. Für das kulinarische Angebot ist im Schlossinnenhof gesorgt, das beliebte Kindertöpfern wird wieder geboten. Hans Winkler bekommt tatkräftige Unterstützung auch von familiärer Seite. Sein Sohn Manuel Neuhäuser engagiere sich sehr und habe nicht nur beim Plakatieren kräftig mitangepackt.

Gute Aussichten für die Traditionsveranstaltung. „Es wird einen 35. Remstäler Töpfermarkt geben“, sagt Hans Winkler schon mal über die Planungen für 2026. Infos auch unter www.ceramik-info.com

Geboten werden unter anderem Arbeiten der teilnehmenden Werkstätten mit:

Irdenware

Steingut

Steinzeug

Porzellan

Ergänzend dazu gibt es unter anderem:

Goldschmiede

Holzwerkstätten

Textildesigner

Glaswerkstätten

Seifenmacher

Shuttle-Service am Sonntag

Kostenloser Service

Am Markt-Sonntag wird ein eigens zum Markt eingerichteter Shuttle-Service die Besucher von der Ortsmitte beim Rewe/Lidl-Parkplatz in der Friedhofstraße kostenlos in Marktnähe und wieder zurückbringen.

Verein

Der Verein Keramik in Baden-Württemberg ist der Zusammenschluss von über 60 Keramikerinnen und Keramikern. Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Er möchte das Handwerk und die Anliegen der Betriebe nach außen vertreten und fördern. Informationen unter: www.keramik-in-bw.de