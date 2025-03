1 Die Täter sind vom Bewohner überrascht worden. Foto: dpa/Silas Stein

Großen Mut hat ein Bewohner in Urbach bewiesen: Nachdem zwei Männer versucht hatten, in sein Wohnhaus einzubrechen, nahm er die Verfolgung der Täter auf.











Der Schreck ist vermutlich auf beiden Seiten groß gewesen: Zwei Diebe wollten am Mittwoch in ein Wohnhaus in Urbach (Rems-Murr-Kreis) einsteigen – und standen plötzlich dem Bewohner gegenüber. Wie die Polizei berichtet, waren die zwei Einbrecher maskiert, als sie gegen 13.15 Uhr in das Haus in der Straße Kahlharz einsteigen wollten.