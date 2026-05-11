Uraufführung Oper Stuttgart: Großer Jubel für „Station Paradiso“

Zwischen Stuttgart, Antalya und Neapel: Die Komponistin Sara Glojnarić hat im Stuttgarter Opernhaus „Station Paradiso“ uraufgeführt. Um was geht es bei der „Mixtape-Oper“?
In Stuttgart steigen sie in einen Bus, der sie nach Italien, ins ehemalige Jugoslawien, bis in die Türkei fährt, zunächst auf der früheren Europastraße 5, der „Gastarbeiterroute“: auf dem Sehnsuchtsweg nach Zuhause. In die vertraute, die fremde Vergangenheit. Also zumindest zu den familiären Wurzeln. Start und Ziel ist die Station „Paradiso“, selbstverständlich dekoriert mit einem Mercedes-Stern. Ob die Menschen ankommen? Wo, wie?