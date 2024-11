Uraufführung in Bad Cannstatt: Vertonte Licht-Momente bei Musik am 13.

1 Die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach tritt in der Lutherkirche Bad Cannstatt auf. Foto: Bernd Seydel

In der kirchenmusikalischen Reihe Musik am 13. wird am Sonntag, 24. November, Neithard Bethkes Oratorium ‚Lux aeterna‘ mit vertonten Bibeltexten in der Lutherkirche in Bad Cannstatt uraufgeführt.











Zehn Jahre hat es gedauert, bis das Oratorium des norddeutschen Komponisten Neithard Bethke im Jahr 2015/2016 fertig war. Nach weiteren zehn Jahren wird es nun uraufgeführt – in der Reihe Musik am 13. mit Kirchenmusikdirektor Jörg-Hannes Hahn in der Lutherkirche. „Neithard Bethkes Oratorium ‚Lux aeterna‘ ist ein großes Werk, das von Licht-Momenten in der Bibel und in unserem Leben handelt, große Partien für Solisten bietet und die Zuhörer mit vielen Chorälen zum Mitsummen ermuntert“, sagt Hahn. Das Oratorium schrieb der 1942 geborene Komponist Bethke für Solistenquartett, Orgel, Chor und groß besetztes Orchester.